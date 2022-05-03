Бизнесмен заявил, что забирает из России свои бренды, потому что не может зарабатывать в стране, которая убивает мирных жителей Украины.

Российский банкир Олег Тиньков, оставшийся без доли в своем банке за антивоенный пост в социальной сети, объявил об эмиграции из РФ и заявил, что не может спокойно зарабатывать в стране, которая убивает украинских детей и женщин.

Об этом он сообщил в Instagram.

"Прощай Тинькофф Банк. Прощай Россия. У меня не осталось ничего в России. И это плохо для России. Я был один из немногих, кто сумел вопреки, а не благодаря режиму построить 4 различных бизнеса с нуля! На пике мое состояние Forbes оценивал $9,4 млрд. И я гордился, но не суммой, а тем, что в коррупционной и архаичной России, можно построить честный, свободный и американский тип бизнеса", - написал Тиньков.

Бизнесмен добавил, что никогда не давал взяток, не вел деловые отношения с чиновниками и не брал на работу друзей и знакомых. Именно поэтому удалось построить второй в стране банк, который стал бы первым, поскольку "креативу и модерну "дети и дружки силовиков" ничего противопоставить не могли".

"Жаль, что моя страна окончательно скатилась в архаику, патернализм и холуйство. Нет России, была да вся вышла. А угрозы мне лично, человеку, который борется с самым тяжелым раком крови - лейкемией, желание наказать всего лишь за мнение, мое честное мнение, говорит об окончательном расчеловечивании режима. Храни Вас Бог, жители Кремля и Лубянки", - подчеркнул бизнесмен.

Он также поблагодарил российскога бизнесмена Владимира Потанина, который быстро выкупил его бизнес "из этого ада, что надвигается".

"Ни один миллиард/миллион не стоит слезы ребенка! Я потерял все, но я не потерял душу. Я не могу спокойно зарабатывать в стране, которая ведет войну с соседом, убивая мирных граждан и детей, мне не нужны никакие основания! Это зло, а я на стороне добра! Я не знаю, сколько мне осталось жить, но я точно не хочу умирать с этими миллиардами, но "подонком, трусом и чмом", как 90% всех олигархов России. Трусы, у вас одна жизнь и ее нужно прожить как человек", - отметил он.

Тиньков объявил что забирает из РФ свои бренды TINKOFF and LA DATCHA.

"Они принадлежат моей семье, я не хочу их "морать" кровью российских солдат и жителей Украины! Украина победит, потому что добро всегда побеждает зло, нас так учили в школе! Сюда я больше не ездок", - завершил бизнесмен.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а затем атаковал мирное население.

При этом учредитель банка "Тинькофф" Олег Тиньков одним из первых выступил против войны с Украиной. Он указал, что гибель людей - недопустима.

С похожими заявлениями выступления российский миллиардер Михаил Фридман (группа Альфа), а также близкий к президенту РФ Олег Дерипаска (Русал).

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