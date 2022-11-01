По его словам, он больше не может ассоциироваться с "фашистской страной".

Российский банкир Олег Тиньков объявил об отказе от российского гражданства. Он больше не может "ассоциироваться с фашистской страной".

Об этом бизнесмен сообщил в Instagram.

"Я решил выйти из российского гражданства. Я не могу и не буду ассоциироваться с фашистской страной, которая развязала войну со своим мирным соседом и ежедневно убивает невинных людей. Мне стыдно продолжать иметь этот паспорт", - написал Тиньков.

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Банкир надеется, что больше известных российских бизнесменов сделают так же, ведь "это ослабит режим Путина, его экономику, и в конечном итоге приведет его к поражению".

"Я ненавижу путинскую Россию, но люблю всех русских, которые явно против этой сумасшедшей войны", - отметил он.

Кроме того, Тиньков обратился к российским "псевдопатриотам", которые точно осудят его решение о выходе из гражданства страны-оккупанта.

"Для псевдопатриотов! Донбасса (войны на Донбассе - УНИАН) бы не было если бы туда ваш Пупкин (Путин - УНИАН) не залез в 2014 году. Я патриот России больше, чем вы ... потому что вы болтаете, а я делал и делаю. Я - герой России.. настоящий.. а не эти", - подытожил Тиньков.

Позиция Тинькова относительно войны в Украине

24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а затем атаковал мирное население.

При этом основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков одним из первых выступил против войны с Украиной. Он указал, что гибель людей - недопустима.

Со схожими заявлениями выступили российский миллиардер Михаил Фридман (группа Альфа), а также близкий к президенту РФ Олег Дерипаска (Русал).

Со временем Тиньков заявил, что остался без доли в своем банке из-за антивоенного поста в социальной сети Instagram. Банкир назвал произошедшее "отчаянной распродажей, распродажей со скидкой".

Через несколько дней Тиньков объявил об эмиграции из РФ и заявил, что не может спокойно зарабатывать в стране, которая убивает украинских детей и женщин.

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