Перед пожаром местные слышали взрывы.

В Курской области России вспыхнул мощный пожар на нефтебазе. Пылает резервуар, сообщают в местных телеграм-каналах.

Отмечается, что пожар произошел в районе деревни Полевая, на место выехали по меньшей мере 9 машин спасателей. Перед возгоранием местные слышали звуки взрывов.

В то же время губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил об атаке украинского БПЛА.

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"В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации, пострадавших нет. Все спецслужбы сейчас работают на месте. Прошу сохранять спокойствие", – написал он.

Другие инциденты в России

В ночь на 9 февраля вкраснодарском крае РФ бушевал мощный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода "Ильский". Возгоранию предшествовала серия взрывов.

В ту же ночь "бавовна" произошла на еще одном НПЗ Краснодарского края – Афипском.

В конце января произошел пожар на нефтяном терминале в поселке Усть-Луга Ленинградской области РФ. Причиной возгорания стала атака беспилотников. Этот инцидент серьезно повлиял на экономику страны-агрессора.

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