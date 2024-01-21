Жители одного из соседних населенных пунктов сообщали о пролете дронов.

В Ленинградской области РФ возник масштабный пожар на нефтяном терминале Морского торгового порта. Жители поселка Усть-Луга сообщают, что перед этим слышали взрывы.

Об этом пишет российский телеграм-канал "Осторожно новости". Кроме того, о звуках пролетающих беспилотников сообщали жители Кингисеппа. Он находится в около 35 км от порта.

В то же время телеграм-канал "Mash" пишет, что перед пожаром было слышно два взрыва. С предприятия, где возник пожар эвакуировали около 150 человек.

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Губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко сообщает, что в порту Усть-Луга горел терминал компании "Новатэк". Пострадавших, по его словам, нет, проведена эвакуация персонала.

"К тушению пожара привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса. В Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности. Глава администрации района Юрий Запалатский ведет заседание оперативного штаба. Ответственные специалисты администрации Ленобласти по моему поручению выехали на место", – сказано в сообщении.

Атака дронов по России: другие новости

Вечером в субботу, 20 января 2024 года, в России заявили об атаке дронов. В Тульской области прогремели взрывы.

До этого в российских СМИ писали, что в соседней с Тульской Орловской области был сбит беспилотник. В Министерстве обороны РФ, в свою очередь, отчитались о сбитии дрона в Смоленской области.

Позже в ведомстве добавили, что еще один дрон сбили в Тульской области РФ. Через некоторое время появилось сообщение о том, что еще три беспилотника уничтожены над территорией Смоленской области.

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