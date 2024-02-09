Очевидцы сообщают, что слышали звуки, похожие на пролет беспилотников.

В Краснодарском крае РФ бушует пожар на территории нефтеперерабатывающего завода "Ильский". Возгоранию предшествовала серия взрывов.

Об этом сообщает ASTRA. Отмечается, что пожар бушует в Северском районе Краснодарского края. Перед этим очевидцы слышали звуки, похожие на пролет беспилотников.

В оперативном штабе региона отметили, что возгорание произошло в ночь на 9 февраля около 2:00.

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"До 3 часов ночи открытое горение было оперативно ликвидировано службами завода. Пострадавших нет. На месте продолжают работу оперативные и экстренные службы, которые завершают ликвидацию ЧП и установят причины происшествия", – говорится в сообщении.

Другие инциденты в РФ

В ночь на 9 февраля пожар бушевал и в российской столице. На севере Москвы огонь охватил крышу многоэтажки. Эвакуировали сотни людей.

Сообщалось, что площадь возгорания составляет около 4 тысяч квадратных метров. К тушению огня привлекли даже авиацию. В московский пабликах писали, что на месте работают два вертолета Ка-32.

Также 8 февраля в Пермском крае Российской Федерации вспыхнул мощный пожар. После взрыва на газопроводе там загорелся грузовой поезд. Отмечалось, что огонь перекинулся на жилые дома. Три здания выгорели дотла.

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