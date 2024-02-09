В Краснодарском крае РФ бушует пожар на территории нефтеперерабатывающего завода "Ильский". Возгоранию предшествовала серия взрывов.
Об этом сообщает ASTRA. Отмечается, что пожар бушует в Северском районе Краснодарского края. Перед этим очевидцы слышали звуки, похожие на пролет беспилотников.
В оперативном штабе региона отметили, что возгорание произошло в ночь на 9 февраля около 2:00.
"До 3 часов ночи открытое горение было оперативно ликвидировано службами завода. Пострадавших нет. На месте продолжают работу оперативные и экстренные службы, которые завершают ликвидацию ЧП и установят причины происшествия", – говорится в сообщении.
Другие инциденты в РФ
В ночь на 9 февраля пожар бушевал и в российской столице. На севере Москвы огонь охватил крышу многоэтажки. Эвакуировали сотни людей.
Сообщалось, что площадь возгорания составляет около 4 тысяч квадратных метров. К тушению огня привлекли даже авиацию. В московский пабликах писали, что на месте работают два вертолета Ка-32.
Также 8 февраля в Пермском крае Российской Федерации вспыхнул мощный пожар. После взрыва на газопроводе там загорелся грузовой поезд. Отмечалось, что огонь перекинулся на жилые дома. Три здания выгорели дотла.