Противники путинского режима взорвали резервуар с горючим, в результате чего на объекте вспыхнул пожар.

В Российской Федерации пытаются пропагандистскими действиями скрыть взрыв на нефтебазе в Воронеже. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

"12 декабря 2023 года на территории нефтебазы компании "Роснефть" в городе Воронеж прогремел взрыв", - говорится в сообщении.

В частности, неизвестные противники путинского режима взорвали резервуар с горючим, в результате чего на объекте вспыхнул пожар.

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"Чтобы скрыть факт диверсии и собственную несостоятельность обеспечить безопасность на критических объектах, местные воронежские вожди придумали "учения подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям" прямо возле "многотонной" цистерны с горючим", - отмечается в сообщении.

"Под какие "учения" маскируют работу местных следственных органов на воронежской нефтебазе, пока непонятно даже самим следователям", - добавили в ГУР.

Взрывы на оккупированных территориях - детали

4 декабря в оккупированном российскими войсками Луганске уничтожена нефтебаза захватчиков. В нефтебазу попал дрон, обойдя все средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны оккупантов.

9 декабря сообщалось, что в оккупированной Макеевке (восточный пригород Донецка) произошел мощный пожар на местной нефтебазе. В социальных сетях публиковали фото "обломков в Макеевке" без уточнения, о чем идет речь, но с очевидным намеком, что это останки ракеты, которая ударила по нефтебазе.

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