Российские СМИ пишут, что БПЛА упал на территории нефтебазы.

В ночь на пятницу, 9 февраля, на территории Российской Федерации под атакой беспилотных аппаратов оказались не только Ильский и Афипский нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае.

Как сообщает российский Telegram-канал ASTRA, на территорию нефтебазы в посёлке Стальной Конь Орловской области упал еще один беспилотный летательный аппарат. По их даным, БПЛА взорвался после падения, пострадавших и повреждений нет.

Также журналисты пишут, что атака на Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае произошла около 04:00. По предварительным данным, без пострадавших и повреждений.

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Атаки на российские НПЗ 9 февраля:

Как известно, этой ночью в сети опубликовали снимки масштабного пожара на территории нефтеперерабатывающего завода "Ильский". Россияне заявляли, что слышали звуки дрона перед возгоранием.

Источники УНИАН сообщили, что ночью Служба безопасности Украины провела операцию, атаковав беспилотниками не только "Ильский", но и Афипский нефтеперерабатывающий завод.

По их данным, в результате удара была поражена установка первичной переработки мощностью 3,6 млн тонн в год, без которой оккупанты не смогут производить дизтопливо для своей армии.

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