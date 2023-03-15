Журналисты позвонили по контактным номерам. Им подтвердили, что это "Вагнер".

Российская частная военная компания "Вагнер" запустила рекламу на Porhhub.

Реклама "Вагнера" на порносайте запускается в прероле перед видео с порно, если зайти на сайт с без блокировщика рекламы. Видеоподтверждение появилось в российских пабликах.

В прероле женский рот крутит языком круглый леденец, а затем женский голос говорит: "Мы - ох*енная частная армия в мире. Мы ведем набор бойцов из всех регионов России. Не др*чи, а иди на работу в ЧВК "Вагнер".

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В конце ролика высвечивается номер телефона. Корреспондент "Настоящего времени" позвонил по этому номеру, его поздравил оператор-мужчина словами "Частная военная компания "Вагнер", добрый день".

"Вагнер" ищет "мясо"

Летом прошлого года Пригожин начал активно вербовать заключенных из российских колоний на войну против Украины. В обмен на полгода участия в войне Пригожин обещал им помилование.

По разным данным, воевать против Украины поехали около 40-50 тысяч вагнеровцев, но к началу 2023 года ВСУ уничтожили 77% от их числа.

По данным ГУР, в последние недели масштабы вербовки в ЧВК значительно сократились. Пригожин объявил об окончании вербовки и объяснил, что его лишили этой возможности из-за противодействия со стороны Минобороны РФ. Впоследствии стало известно, что Пригожин начал вербовать школьников.

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