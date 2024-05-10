Украине может угрожать дефицит продуктов питания, оружия, гуманитарки и горюче-смазочных материалов.

Украинские водители массово боятся ехать за границу, поскольку отечественные дальнобойщики сталкиваются со случаями, когда на блокпостах или пунктах выезда на границе представители ТЦК выписывают повестки водителям и отправляют их в военкомат.

Об этом в интервью УНИАН рассказал основатель логистической группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

"Для ТЦК не важно, кто перед ним - водитель-международник или кто-то другой, они просто вручают повестки всем подряд. А водители относятся к этому очень осторожно", - сказал Леушкин.

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Он подчеркнул, что Украине может грозить дефицит не только продуктов питания, но и оружия, гуманитарки и горюче-смазочных материалов, поскольку отечественные водители массово боятся ехать за границу.

"Если водителей не будет, то кто будет это все перевозить. А какой здравомыслящий водитель-международник поедет выполнять свои обязанности, если на границе ему будут вручать повестку, снимать его с машины и отвозить сразу в ТЦК на медкомиссию. Каким-то отдельным законом водители не выделяются, они такие же призывники, как и все", - рассказал участник рынка.

Ситуация с водителями в Украине - последние новости

7 мая вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин сообщил УНИАН, что в Украине из-за усиления мобилизационных мероприятий увеличилось количество случаев невозвращения украинских водителей коммерческого транспорта из-за границы.

Недавно комиссия "Укртрансбезопасности" решила отключить 12 перевозчиков от системы "Шлях" на три месяца за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы.

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