Еще не было ни одной войны, где бы ресурса на 100% хватало, отметил заместитель командира 3 ОШБр.

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин резко высказался о потребности Украины в оружии: он объяснил, что пока идет война, ВСУ всегда будет мало.

В своих социальных сетях военный отметил, что в этом заключается константа войны. Еще не было таких боевых действий, где бы всем всего было достаточно, как заявил Жорин:

"Поэтому не будет момента, когда мы скажем "у нас все есть, больше ничего не надо". Видео дня

В качестве примера Жорин привел fpv дроны, которые сейчас служат ВСУ частичной заменой дефицитных артиллерийских снарядов. По словам замкомандира 3 ОШБр, сложно выделить конкретную цифру для какого-то из подразделений. Его бойцы за сутки способны запустить по 130 fpv-дронов. И хотя в Украине есть и более спокойные направления, чем то, где сейчас 3 ОШБр, впереди украинцев ждут интенсивные бои, считает военный.

Жорин отметил, что самыми эффективными на поле боя являются именно ночные fpv: за первые 2 дня их использования 3 ОШБр подбила 10 единиц вражеской техники. В то же время следует понимать, что дроны - расходный материал, а в современных условиях войны нельзя полагаться в вооружении исключительно на Запад, заявил он.

Заместитель командира 3 ОШБр резюмировал:

"В современных реалиях одной только западной помощи - особенно учитывая ее несистемность - нам не хватит, нужно очень быстро наращивать собственные производства, при этом по всем направлениям ВПК".

Украина создала сеть подземных заводов

Сегодня испанская газета El Mundo заявила, что Украина создала сеть подземных оружейных заводов, на которых в режиме секретности производит необходимое для ВСУ. Отмечается, что критические производства перешли под землю из-за масштабных разрушений, вызванных Россией в первые дни войны.

СМИ пишут, что сеть создали под руководством министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина. О заводах мало что известно, ведь Киев пытается засекретить эти данные от России. В то же время издание пишет, что, вероятно, на заводах Украина создает свои ракеты "Нептун" и противотанковые ракеты "Стугна".

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