В субботу ожидается потепление и местами дожди, а в воскресенье температура опять снизится.

На выходных, 11 и 12 мая, погода в Украине будет активно меняться. В субботу во многих областях температура повысится до +17°...+22° и местами пройдут небольшие дожди, а в воскресенье вновь похолодает до +11°...+17°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +11°, днем +17°, легкий дождь. В воскресенье ночью ожидается +7°, а днем +17°, пасмурно.

Во Львове в субботу ночью +8°, днем +16°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +5°, днем +15°, практически безоблачно.

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В Луцке в субботу ночью +9°, днем +15°, пасмурно. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +4°, днем +15°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +9°...+18°. В воскресенье температура будет +4°...+15°, пасмурно.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +19°. В воскресенье - небольшая облачность, +10°...+16°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +9°, днем +17°, небольшая облачность, дождь. В воскресенье столбики термометров покажут +4°...+12°, пасмурно.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +19°. В воскресенье температура составит +10°...+16°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, +8°...+16°. В воскресенье - небольшая облачность, +8°...+15°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью +6°, днем +21°. В воскресенье ночью ожидается +9°, днем +18°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет переменная облачность. Температура ночью +5°, днем +19°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +15°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью +5°, днем +19°. В воскресенье - практически безоблачно, температура составит +5°, днем +16°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью +5°, днем до +13°, легкий дождь. В воскресенье ночью температура составит +2°, днем столбики термометров покажут +11°, пасмурно.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +9°, днем +17°, пасмурно, легкий дождь. В воскресенье - небольшая облачность. Температура ночью составит +6°, днем +16°.

В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура до +16°. В воскресенье - практически безоблачно, температура +5°...+14°.

В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до +18°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +7°...+16°.

В Затоке в субботу - пасмурно, ночью +11°, днем +21°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +11°...+18°.

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