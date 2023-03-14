Речь идет о добровольческом подразделении БАРС.

Командование российских войск нашло, кем заменить наемников ЧВК "Вагнера": на "мясо" пустят оккупантов из добровольческого подразделения "Боевой армейский резерв страны" (БАРС).

"В настоящее время у российского командования возникла дилемма. По локациям, где планируется наступление, они не могут наступать, не имея ресурс живых волн - "мяса". В свою очередь, зэки ЧВК "Вагнер" закончились, а регуляры не спешат кидаться на укрепрайоны ВСУ и своими телами прокладывать дорогу", - отметил военно-политический эксперт Александр Коваленко.

По его информации, в итоге на Лиманском и Купянском направлениях в качестве "живых волн" российские командиры решили использовать БАРСов:

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"Для прокладки пути продвижения регулярных подразделений 3МСД, 55 ОМСБр, 127 ОМБр, 234 ДШП и прочих. В общем, командование российских войск нашло свою собственную ЧВК "Вагнера".

Потери России на 14 марта - последние данные

Ранее сообщалось, что общие боевые потери России в Украине уже предварительно составляют более 160 тысяч человек личного состава.

Также за 14 марта авиация Сил обороны Украины нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения личного состава армии РФ.