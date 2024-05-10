Цена на украинскую клубнику опустится еще ниже в ближайшие две недели.

Текущая цена на украинскую клубнику почти втрое ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Об этом рассказала в комментарии УНИАН руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" (г. Львов) Татьяна Попович.

По ее словам, цена на клубнику сегодня составляет от 35 до 80 грн за кг. Это украинская клубника, которая в связи с теплыми погодными условиями на Закарпатье сейчас уже в массовой продаже.

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"Из-за благоприятных условий текущая цена почти втрое ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Цена еще ниже опустится в ближайшие 2 недели", - сказала эксперт.

Она также пояснила, что дефицита клубники нет, потому что погода способствует урожайности. С выходом на рынок украинских ягод импорт прекратился, или свелся к минимуму.

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9 мая сообщалось, что капуста подешевела более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

При этом на отечественном рынке сохраняется тенденция роста цен на прошлогоднюю морковь. Так, украинские фермеры готовы отгружать качественную морковь в среднем на 26% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Кроме того, отпускные цены на лук продолжают расти. Причиной подорожания стал высокий спрос на овощ и нехватка продукции высокого качества.

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