Это было одно из самых дальних прямых поражений танков за всю войну.

Украинская боевая машина пехоты М-2 Bradley эффектно ударила по танку Т-80 российских оккупантов. Это было одно из самых дальнобойных "прямых убийств" танков в российско-украинской войне.

Как отмечает издание Forbes, в новый пакет помощи от США для Украины на 1 млрд долларов вошло определенное количество боевых машин пехоты M-2 Bradley. Единственное подразделение украинской армии, использующее М-2, – 47-я механизированная бригада – ведет отчаянную оборону против гораздо более крупных российских сил, наступающих к западу от руин Авдеевки на востоке Украины.

Дрон заснял один из боев, в котором и засветилась Bradley. Так, в один из вечеров наводчик М-2 заметил российский танк Т-80 в нескольких сотнях метров от него на поле к востоку от села Новопокровское. Экипаж М-2 выпустил одну противотанковую ракету с проводным наведением TOW, которая пробила 43-тонный танк.

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Отмечается, что это было одно из самых дальнобойных "прямых убийств" танков в российско-украинской войне. Но это, вероятно, не стало сюрпризом для сторонников легендарного "Bradley", который является основной боевой машиной армии США с 1980-х годов.

"Bradley – не танк, но он может быть убийцей танков", – объясняет генерал армии США в отставке, который командовал М-3 (разведывательной версией М-2) в ходе операции "Буря в пустыне" в 1991 году, Марк Хертлинг.

33-тонный, 10-местный М-2, возможно, является лучшей боевой машиной в полномасштабной войне России против Украины, которая длится уже более двух лет. М-2 Bradley весит на десятки тонн меньше, чем обычный танк, в основном потому, что его броня намного тоньше. В ближнем бою с российским танком М-2 может продержаться недолго, однако в дальнем точные прицелы и ракеты TOW могут дать этой машине преимущество. В особенности они превосходят танки оккупантов ночью, когда инфракрасная оптика "Bradley" помогает его экипажу увидеть вражескую технику раньше, чем экипаж танка увидит эту БМП.

В перерывах между миссиями по поддержке пехоты 47-я механизированная бригада использовала М-2 для "охоты" на вражеские танки. В одном из столкновений на юге Украины прошлым летом один экипаж Bradley подбил два российских танка Т-72.

47-я механизированная бригада уже год ведет непрерывные боевые действия. Это сказалось на количестве техники. Аналитики Oryx насчитали 37 уничтоженных "Bradley" и десятки поврежденных. Во время российского наступления к западу от Авдеевки в прошлом месяце у бригады заканчивались М-2, однако ситуация постепенно меняется по мере поступления новых машин.

Война в Украине: М-2 Bradley

В начале 2023 года сообщалось, что США отправили в Украину первую партию боевых машин Bradley в рамках военной помощи на сумму $2,85 млрд. В поставку вошли более 60 единиц этой техники.

Эти БМП не раз выручали украинских военных на поле боя. Несколько месяцев назад CNN писало, что М-2 Bradley остановили крупный провал в бою с российскими войсками. Если бы не они, оккупанты захватили бы украинские позиции на ключевом участке линии фронта.

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