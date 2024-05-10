Как советуют говорить специалисты по этикету общения?

Когда местоимение "Вы" следует писать с большой буквы и с какого возраста к незнакомым людям следует именно так обращаться.

Что нам советуют "гуру" по этикету общения, объяснил известный в Украине языковед Александр Авраменко. По его словам:

"Специалисты по этикету общения советуют обращаться на "вы" к чужим детям с 14-16 лет".

В то же время писать "Вы" с большой буквы следует при употреблении формы уважительного обращения, но это касается не всех случаев. Авраменко сказал:

"С большой буквы "вы" пишется только при уважительном обращении к одному лицу и не где-нибудь, а только в деловых документах или в поздравительных открытках, а также в приглашениях или деловых письмах. Ошибочным является написание "вы" с большой буквы, когда обращаемся к двум или большему количеству лиц".

Открывать глаза или двери - Авраменко объяснил правило

В одном из своих уроков учитель Александр Авраменко также объяснил момент с правильным употреблением таких глаголов как: "відкривати", "закривати", "розплющувати" и тому подобное. По его словам, мы не открываем глаза или двери - так говорить грамматически неверно. Учитель объяснил случаи применения упомянутых слов, приводя различные примеры.

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