Дождей в столице не ожидается, но облачность станет гуще.

Накануне выходных, 10 мая, погода в Киеве изменится. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

В столице ожидается пасмурная погода с прояснениями. Ночью будет +6°...+8°, а днем температура повысится до приятных +16°...+18°. Без осадков.

Ветер будет юго-западный с переходом в западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное и продолжит постепенно снижаться, 749-753 миллиметра ртутного столба.

Видео дня

Погода 10 мая - прогноз по городам Украины

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +5°, днем +18°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +18°.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +5°, днем +18°.

В Тернополе 10 мая ночью будет +6°, днем +19°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +18°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +20°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +8°, днем +20°, практически безоблачно.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +8°, днем +20°.

В Виннице завтра будет +5°...+19°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницуночью будет +5°, днем +18°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+16°, небольшая облачность, небольшой дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +18°.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +18°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+16°.

В Одессе 10 мая - ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +16°.

В Херсоне в пятницуночью будет +4°, днем +18°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +4°, днем +19°.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +17°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +1°, а днем +17°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +16°.

В Днепре температура ночью будет +5°, днем +17°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +7°...+16°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью 0°, днем +16°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +1°, днем +16°.

Вас также могут заинтересовать новости: