Всего с начала года на свои первые в Украине маршруты вышли 600 автобусов.

В апреле украинский автопарк пополнили 104 автобуса, включая микроавтобусы: это на 35% меньше прошлогоднего показателя, и на 29% меньше показателя марта.

УкрАвтопром сообщил, что доля новой техники равнялась 60%. Чаще всего в апреле впервые регистрировали:

Среди новых автотранспортных средств:

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ZAZ - 17 единиц;

ATAMAN - 15;

ETALON - 10.

Среди подержанных:

MERCEDES-BENZ - 18 единиц;

MAN - шесть;

VAN HOOL - пять.

Всего с начала 2024-го на свои первые в стране маршруты вышли 600 автобусов, что на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество новых автотранспортных средств составило 367 единиц, а подержанных - 233 единицы.

Украинский авторынок - последние новости

Ранее, напомним, стало известно, что в течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих авто реализовали 1049 единиц техники.

Если сравнивать с апрельским показателем прошлого года, то это на 13% больше, однако если сравнивать с мартом, то произошло небольшое падение.

Лучшие показатели по результатам апреля продемонстрировало Renault. На втором месте оказалась Scania, на третьем - Volkswagen.

Также сообщалось, что украинцы массово скупают подержанные авто из-за рубежа. В прошлом месяце автопарк страны пополнился более чем 19,8 тысячи подержанных легковых авто. Если сравнивать с апрелем прошлого года, то рост составил 30%.

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