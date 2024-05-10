В апреле украинский автопарк пополнили 104 автобуса, включая микроавтобусы: это на 35% меньше прошлогоднего показателя, и на 29% меньше показателя марта.
УкрАвтопром сообщил, что доля новой техники равнялась 60%. Чаще всего в апреле впервые регистрировали:
Среди новых автотранспортных средств:
- ZAZ - 17 единиц;
- ATAMAN - 15;
- ETALON - 10.
Среди подержанных:
- MERCEDES-BENZ - 18 единиц;
- MAN - шесть;
- VAN HOOL - пять.
Всего с начала 2024-го на свои первые в стране маршруты вышли 600 автобусов, что на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество новых автотранспортных средств составило 367 единиц, а подержанных - 233 единицы.
Украинский авторынок - последние новости
Ранее, напомним, стало известно, что в течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих авто реализовали 1049 единиц техники.
Если сравнивать с апрельским показателем прошлого года, то это на 13% больше, однако если сравнивать с мартом, то произошло небольшое падение.
Лучшие показатели по результатам апреля продемонстрировало Renault. На втором месте оказалась Scania, на третьем - Volkswagen.
Также сообщалось, что украинцы массово скупают подержанные авто из-за рубежа. В прошлом месяце автопарк страны пополнился более чем 19,8 тысячи подержанных легковых авто. Если сравнивать с апрелем прошлого года, то рост составил 30%.