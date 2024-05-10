По словам Дениса Малюськи, все указы, подписанные Зеленским после 21 мая, будут абсолютно действующими.

Президент Украины Владимир Зеленский будет оставаться легитимным президентом и после 21 мая. Такое мнение высказал министр юстиции Денис Малюська в интервью BBC.

"Полномочия президента продолжаются до избрания следующего. Но многие нормы Конституции сформулированы таким образом, что тот, кто хочет найти к чему придраться или на чем-то построить какую-то теорию заговора - то он это найдет. Поэтому стоит ожидать много шума и крика, особенно основываясь на том, что авторы-разработчики Конституции мало верили в реалистичность полномасштабной войны с участием Украины и поэтому достаточно неуклюже повели себя относительно соответствующих норм, которые прописаны в Конституции", - пояснил Малюська.

На вопрос, уместно ли было бы обратиться в Конституционный суд, чтобы он поставил точку в этом вопросе, Малюська ответил: "Наверное, сейчас это уже поздно делать, потому что именно такое обращение означает, что вопрос есть и есть сомнения, они обоснованы, и нам надо целый авторитет Конституционного суда, который бы эту ситуацию урегулировал. Учитывая коммуникационную и безопасностную ситуацию в стране - сейчас официально и публично ставить под сомнение легитимность президента была бы огромная ошибка".

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Кроме того, министр юстиции заверил, что все указы или документы, подписанные Зеленским после 21 мая, будут иметь законность.

"Ни один президент никогда не работал день в день, как это определяет Конституция. Это касается и парламента так же. Дискуссии конституционалистов были, но, опять же, в конце концов, эта норма о сроке полномочий - она напрямую никогда не применялась. Это лишь как определенный ориентир, который следует толковать и применять в привязке к нормам, которые определяют дату выборов", - подытожил Малюська.

ИПСО России о нелегитимности Зеленского после 21 мая: что надо знать

Ранее стало известно, что Россия начала спецоперацию под названием "Майдан-3", чтобы раздувать вопрос легитимности украинской власти и поставить под сомнение все ее решения.

Накануне руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что в Украине продолжается вторая волна российской дезинформации относительно "нелегитимности" власти. В частности, он отметил, что проплаченные Россией люди могут выйти на протесты, продвигая кремлевские тезисы.

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