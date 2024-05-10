Еще более 130 человек пропали без вести.

На юге Бразилии продолжается сильнейшее наводнение. Число погибших в результате стихии возросло до 107. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, спасательные операции в пострадавшем регионе продолжаются, а власти тем временем начали подсчитывать стоимость ущерба.

В ближайшие дни прогнозируется увеличение количества дождей. Это вызывает опасения, ведь уровень воды еще больше повысится в затопленных городах, где и так уже все в воде.

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Как сообщается, 136 человек считаются пропавшими без вести, а более 165 000 жителей были вынуждены покинуть затопленные дома.

Наводнение разрушило инфраструктуру и мосты, заблокировав доступ к городу Порту-Алегри, где полки супермаркетов опустели, а по ночам стали происходить грабежи.

Первоначальные расчеты показывают, что потребуется не менее 19 миллиардов реалов (3,68 миллиарда долларов) для восстановления от стихии.

"Последствия наводнений и масштабы трагедии разрушительны", - заявил местный губернатор.

В конце апреля мощное наводнение накрыло Китай - десятки миллионов людей оказались в опасности. Тогда проливные дожди длились несколько дней, из-за чего реки начали выходить из берегов. Смертельное наводнение произошло в самой густонаселенной провинции Китая, где проживает около 127 миллионов человек.

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