Жизнь бесшерстных сфинксов составляет всего 6,8 года.

Ищете нового маленького друга, который свернется у вас на коленях и будет удовлетворенно мурлычить? Прежде чем отправиться в приют, обратите внимание - не все породы кошек живут долго. Об этом пишет CNN.

В то время как домашние коты обычно живут до 18 лет, средняя продолжительность жизни бесшерстных сфинксов составляет лишь 6,8 года, что является самым низким показателем среди домашних пород кошек, согласно новому исследованию Королевского ветеринарного колледжа (RVC) в Соединенном Королевстве и Национального университета Чунг Синга (NCHU) в Тайване.

Ученые считают, что это может быть связано с несколькими породными заболеваниями. Так, коты-сфинксы - это бесшерстная порода. Отсутствие шерсти, вызванное рецессивным геном, означает, что они лучше для тех, кто чувствителен к кошачьей шерсти. Однако они не являются полностью гипоаллергенными, поскольку они все еще производят клетки кожи.

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Зато оказалось, что бирманские породы имеют самую долгую продолжительность жизни - 14,4 года, за ними следуют метисы - 11,9 лет и сиамские - 11,7 года.

"Понимание типичной остаточной продолжительности жизни также может помочь владельцам и ветеринарам при принятии сложных решений относительно наилучшего варианта лечения для защиты общего благополучия кота", - добавили исследователи.

Они обнаружили, что средняя ожидаемая продолжительность жизни кошек в Великобритании составляет 11,7 лет, а самки могут жить на 1,33 года дольше, чем самцы.

Исследователи также установили, что породистые коты, вероятно, живут меньше, как и те, которые были слишком легкими или слишком тяжелыми.

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Недавно ученые рассказали, что ваш кот действительно думает о вас. Коты - это независимые души, которые отказываются меняться в угоду человеку, и именно за это мы их любим.

Коты редко меняют свое поведение, когда взаимодействуют с людьми. Тогда как собаки в присутствии человека сразу переключаются в режим "человек", коты демонстрируют те же самые социальные сигналы, что и в общении с другими котами.

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