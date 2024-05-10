Известный автомобильный эксперт Джим Старлинг предостерегает от покупки трех известных моделей на рынке подержанных автомобилей. Он утверждает, что они могут быть невероятно ненадежными.
В одном из видео на YouTube-канале DefinitelyNotAGuru он рассмотрел исследование надежности машин, проведенное автомобильным изданием WhatCar?. В топ-3 авто, которые не стоит покупать на рынке б/у машин – Land Rover Discovery Sport, которые выпускали с 2014 года по настоящее время. По словам Старлинга, проблемы с этой моделью возникают даже чаще, чем с Range Rover Evoque, а его надежность оценивается в 55,4 %.
"Это шокирует, почти половина владельцев сообщили о проблемах с ними. Land Rover покрыл 34 процента расходов на ремонт, но 20 процентов владельцев получили счета от 600 до 1 800 долларов, а еще 21 проценту пришлось выделить на ремонт более 1 800 долларов", – сказано в ролике.
Кроме того, эксперт советует избегать подержанных Peugeot 2008 второго поколения. Многие владельцы этой модели также столкнулись с проблемами.
"Номер два – это Peugeot 2008, модель с 2013 по 2019 год. Ее надежность оценивается в 50,6%. Стоимость ремонта была покрыта Peugeot в 22 процентах случаев. Основными проблемами здесь были выхлопные трубы, подвеска, а также пару проблем с аккумуляторами, электрикой, двигателем и топливной системой", – рассказал Старглинг.
Наименее надежным авто в исследовании назывли Land Rover Discovery предыдущего поколения.
"47,8 % надежности – более половины владельцев, ответивших на вопросы, имели проблемы. Справедливости ради надо сказать, что эта модель уже давно на слуху. Продажи стартовали в 2004 году, и они довели ее до 2017 года, хотя и с некоторыми улучшениями. Двигатель и подвеска – самые большие проблемы, за ними следуют неисправности аккумулятора, тормозов, электрики и топливной системы", – отметил эксперт.
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