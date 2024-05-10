В частности, эксперт советует избегать подержанных Peugeot 2008 второго поколения.

Известный автомобильный эксперт Джим Старлинг предостерегает от покупки трех известных моделей на рынке подержанных автомобилей. Он утверждает, что они могут быть невероятно ненадежными.

В одном из видео на YouTube-канале DefinitelyNotAGuru он рассмотрел исследование надежности машин, проведенное автомобильным изданием WhatCar?. В топ-3 авто, которые не стоит покупать на рынке б/у машин – Land Rover Discovery Sport, которые выпускали с 2014 года по настоящее время. По словам Старлинга, проблемы с этой моделью возникают даже чаще, чем с Range Rover Evoque, а его надежность оценивается в 55,4 %.

"Это шокирует, почти половина владельцев сообщили о проблемах с ними. Land Rover покрыл 34 процента расходов на ремонт, но 20 процентов владельцев получили счета от 600 до 1 800 долларов, а еще 21 проценту пришлось выделить на ремонт более 1 800 долларов", – сказано в ролике.

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Кроме того, эксперт советует избегать подержанных Peugeot 2008 второго поколения. Многие владельцы этой модели также столкнулись с проблемами.

"Номер два – это Peugeot 2008, модель с 2013 по 2019 год. Ее надежность оценивается в 50,6%. Стоимость ремонта была покрыта Peugeot в 22 процентах случаев. Основными проблемами здесь были выхлопные трубы, подвеска, а также пару проблем с аккумуляторами, электрикой, двигателем и топливной системой", – рассказал Старглинг.

Наименее надежным авто в исследовании назывли Land Rover Discovery предыдущего поколения.

"47,8 % надежности – более половины владельцев, ответивших на вопросы, имели проблемы. Справедливости ради надо сказать, что эта модель уже давно на слуху. Продажи стартовали в 2004 году, и они довели ее до 2017 года, хотя и с некоторыми улучшениями. Двигатель и подвеска – самые большие проблемы, за ними следуют неисправности аккумулятора, тормозов, электрики и топливной системы", – отметил эксперт.

Важные советы автомобилистам: возьмите на заметку

Известный американский блогер и механик с 56-летним опытом Скотти Килмер рассказал о проблеме номер один любого авто. По его словам, обязательно нужно обращать внимание на давление в шинах – нужно, чтобы оно было одинаковым.

Он также поделился советом о том, как проверить состояние двигателя всего за несколько секунд. Определить, не пора ли заехать на СТО, вам помогут свечи зажигания.

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