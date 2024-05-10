Боец акцентировал, что Часов Яр полностью находится под контролем Сил обороны Украины.

После некоторой передышки, враг снова начинает давить на Бахмутском направлении. Для атак россияне используют меньше техники, чем раньше, и массово посылают на смерть свою пехоту из недавно мобилизованных военнослужащих РФ, чтобы получить хоть какие-то небольшие достижения.

Об этом в эфире телемарафона рассказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады НГУ "Рубеж" Андрей Отченаш. Военный акцентировал, что в Часовом Яру Донецкой области враг не прошел нигде.

"В нашем секторе враг начинает опять же наступательные действия. То есть крайнюю неделю-две была какая-то определенная передышка. Они снова начинают наступать и использовать большое количество и техники, и личного состава. Хотя по технике, это уровень значительно ниже, чем был раньше", – заметил он.

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Отмечается, что украинские защитники FPV-дронами на отлично уничтожают вражескую технику. Поэтому россияне сейчас стараются меньше использовать технику, а больше применять пехотные силы из недавно мобилизованных в ряды армии РФ.

"Замечены даже военнослужащие РФ, которые совершенно не ориентируются на пространстве и совершенно не подготовлены к боевым действиям. Это показатель того, что они бросают уже совсем недавно мобилизованное "мясо" на смерть. Они массово посылают свой личный состав на смерть, просто чтобы получить хотя бы какие-то небольшие достижения, которых у них нет. Поэтому враг в Часовом Яру не прошел нигде. Враг не в самом городе. Часов Яр полностью под контролем Сил обороны Украины", – подчеркнул Отченаш.

Россияне мощно окопаются, и при этом не учитывают потери личного состава, который уничтожается при подготовке оборонительных позиции.

"По моему мнению, россияне, к сожалению, являются одними из самых развитых армий в плане инженерных перестроек. Поэтому, действительно, они создают оборонительные позиции, и они копают чрезвычайно мощно. Мой собственный опыт командира экипажа беспилотных комплексов бригады "Рубеж" – была такая ситуация, когда мы заметили как военнослужащие РФ начали готовить свои позиции, то долетели туда и уничтожили двух военнослужащих. А через 15 минут туда приходят новые копать, которых мы тоже уничтожаем. Это может происходить постоянно. Они совершенно не берегут свой личный состав, используют их на максимум. Даже если они теряют десяток человек, чтобы подготовить какую-то оборонительную позицию, то они теряют их без всяких проблем", – отметил военный.

Какую бы тактику не использовал враг, благодаря БПЛА можно эффективно уничтожать не только технику, но и личный состав противника. При этом спектр методов достаточно широк – как сбросы с различных образцов, так и коптеры-камикадзе.

"Сбросами вообще уничтожается огромное количество личного состава РФ. Они этого боятся и очень не любят выходить на позиции из-за того, что понимают, как только мы заметим хотя бы одного российского военнослужащего, сразу за ним вылетает охота, и мы стремимся его уничтожить. Если будет техника, мы будем уничтожать технику. А если личный состав, просто "мяско", мы будем просто делать шашлыки", – резюмировал Отченаш.

Война в Украине: ситуация на фронте

В вечерней сводке Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на фронте произошло 76 боевых столкновений. Отмечается, что на Бахмутском направлении было отражено 16 атак, на Авдеевском – 20, на Лиманском – 3, на Купянском – 7.

На Новопавловском направлении враг 6 раз пытался прорвать оборону наших войск. Кроме того, захватчики активизировались на Ореховском направлении. Там россияне 16 раз атаковали позиции наших защитников.

Председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин отметил, что если российским оккупантам удастся захватить город Часов Яр и всю территорию Донбасса, то враг продвинется вглубь Украины. Он акцентировал, что украинские военные не допустят этого и сделают "все возможное и невозможное", чтобы выбить российскую оккупационную армию.

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