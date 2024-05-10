На днях в реке Тиса обнаружили сразу тела трех мужчин, которым не хватило сил для преодоления реки при попытке нелегально пересечь границу.

За время военного положения украинские пограничники обнаружили 35 тел погибших при попытке незаконного пересечения границы, из них 28 - на реке Тиса. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По информации ГПСУ, в реке Тиса на днях обнаружили сразу тела 3-х человек, которые скорее всего, пытались незаконным способом пересечь линию границы. Говоря об общем числе случаев обнаружения погибших о попытке незаконно покинуть территорию Украины Демченко отметил:

"Включая этих трех, у нас уже зафиксировано именно по р. Тиса 28 случаев, когда обнаруживали тела людей, которые погибли. И скорее всего это те, которые пытались незаконным способом пересечь линию границы, и направлением для этого выбрали именно линию границы, которая проходит по реке Тиса".

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Если посмотреть на саму Тису, отметил Демченко, то она, возможно, и не вызывает каких-то опасений относительно ее преодоления, но река коварная, которая имеет и стремительное течение и на дне есть корни деревьев, которые цепляют, есть места куда может затягивать вихрями течения.

"Поэтому недостаточность сил у нарушителя во время преодоления реки, коварные места приводят к тому, что человек, к сожалению, теряет жизнь из-за своих необдуманных, бессмысленных действий по попыткам незаконного пересечения границы. 28 случаев - это за время военного положения и именно на направлении реки Тиса", - сказал представитель ГПСУ.

При этом добавил, что в целом количество выявленных пограничниками случаев гибели людей, если добавить и трудно доступные горные местности, или же другие участки границы, то их уже более 35.

Уклонение от мобилизации

Как сообщал УНИАН, 5 мая Демченко сообщил, что в связи с принятием закона о мобилизации, который вступит в силу уже 18 мая, правительство внесет изменения в правила пересечения границы, в частности, в отношении тех лиц, которые будут иметь отсрочку.

По данным представителя ГПСУ, пограничники ежедневно отказывают в выезде 120-150 лицам по разным причинам. Это преимущественно лица, не имеющие соответствующих документов, которые бы давали право на пересечение границы.

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