За время военного положения украинские пограничники обнаружили 35 тел погибших при попытке незаконного пересечения границы, из них 28 - на реке Тиса. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
По информации ГПСУ, в реке Тиса на днях обнаружили сразу тела 3-х человек, которые скорее всего, пытались незаконным способом пересечь линию границы. Говоря об общем числе случаев обнаружения погибших о попытке незаконно покинуть территорию Украины Демченко отметил:
"Включая этих трех, у нас уже зафиксировано именно по р. Тиса 28 случаев, когда обнаруживали тела людей, которые погибли. И скорее всего это те, которые пытались незаконным способом пересечь линию границы, и направлением для этого выбрали именно линию границы, которая проходит по реке Тиса".
Если посмотреть на саму Тису, отметил Демченко, то она, возможно, и не вызывает каких-то опасений относительно ее преодоления, но река коварная, которая имеет и стремительное течение и на дне есть корни деревьев, которые цепляют, есть места куда может затягивать вихрями течения.
"Поэтому недостаточность сил у нарушителя во время преодоления реки, коварные места приводят к тому, что человек, к сожалению, теряет жизнь из-за своих необдуманных, бессмысленных действий по попыткам незаконного пересечения границы. 28 случаев - это за время военного положения и именно на направлении реки Тиса", - сказал представитель ГПСУ.
При этом добавил, что в целом количество выявленных пограничниками случаев гибели людей, если добавить и трудно доступные горные местности, или же другие участки границы, то их уже более 35.
Уклонение от мобилизации
Как сообщал УНИАН, 5 мая Демченко сообщил, что в связи с принятием закона о мобилизации, который вступит в силу уже 18 мая, правительство внесет изменения в правила пересечения границы, в частности, в отношении тех лиц, которые будут иметь отсрочку.
По данным представителя ГПСУ, пограничники ежедневно отказывают в выезде 120-150 лицам по разным причинам. Это преимущественно лица, не имеющие соответствующих документов, которые бы давали право на пересечение границы.