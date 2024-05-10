Он ездил в страну-агрессора с выступлением.

Представитель Нидерландов на нынешнем "Евровидении" Йост Кляйн попал в скандал. Оказалось, что он выступал в стране-агрессоре и даже признавался в тексте песни в любви РФ после начала войны. Об этом сообщает Суспільне, ссылаясь на информацию от пользователя сети Twitter.

26-летний исполнитель выпустил две песни с россиянами в 2022 и 2023 годах. Речь идет о треках под названием "Jackass", которую он исполнил в дуэте с российским музыкантом Русланом Тушенцовым и композицию с группой "Russian Village Boys".

"Йост Кляйн выпустил песню о "любви к России" и желании жениться на "русской женщине" в марте 2022 года (через месяц после полномасштабного вторжения в Украину). Там он поет: "Привет, меня зовут Йост Кляйн. Я люблю Россию, парень...". В 2023 году он также записал песню с группой "Russian Village Boys", - написал пользователь в соцсети.

А еще, по словам подписчика, Кляйн в июле 2022 года во время полномасштабной войны имел выступление в Санкт-Петербурге.

Однако пока сам сторонник политики Кремля не комментировал эту информацию.

К слову, вчера, 9 мая, Йост Кляйн выступил во втором полуфинале "Евровидения-2024" с песней "Europapa". По результатам голосования, он прошел в гранд-финал, который состоится в субботу, 11 мая в Мальме. Сейчас букмекеры пророчат ему место в первой десятке.

Напомним, ранее стало известно, как прошел второй полуфинал конкурса "Евровидение-2024".

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