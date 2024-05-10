Авиационный эксперт Валерий Романенко назвал одной из очевидных проблем российских ракет "Калибр" то, что ее легче сбить, пишет УП.
"Несмотря на все заявления, "Калибр" - значительно проще ракета, чем те же Х-101, которые могут больше маневрировать и имеют защиту от выброса ловушек. По статистике, процент сбития "Калибров" был слишком высоким, поэтому думаю, что россияне и отказались от их активного применения", - считает эксперт.
При этом отмечается, что проблему с "Калибрами" россиянам удалось решить замещением этого типа ракет другими. Для этого, в частности, используются проверенные баллистические и крылатые "Искандеры".
"С начала года РФ попыталась воспользоваться помощью КНДР. Однако более половины распиаренных северокорейских баллистических "Кимскандеров" (аналогов российских "Искандеров" KN-23/KN-24) оказались бракованными, поэтому, похоже, пока Москва от них отказалась". – говорится в публикации.
Отмечается, что именно из-за такой ситуации Кремлю пришлось ускоренными темпами применять гиперзвуковую ракету 3М22 "Циркон". Ее использование впервые зафиксировано в феврале при ударе по Киевской области.
Напомним, эксперт рассказал, что "новейшие" российские истребители Су-57 небоеспособны. По его словам, у Су-57 постоянно выходят из строя два элемента из-за низкого качества: Ш-121 (радиолокационный комплекс системы управления вооружением, который отвечает за обнаружение целей и наведение ракет); БЦВМ ИМА БК (бортовой компьютер, от которого зависит работа всех систем самолета).