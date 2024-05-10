Ракеты данного типа проще сбивались, отметил специалист.

Авиационный эксперт Валерий Романенко назвал одной из очевидных проблем российских ракет "Калибр" то, что ее легче сбить, пишет УП.

"Несмотря на все заявления, "Калибр" - значительно проще ракета, чем те же Х-101, которые могут больше маневрировать и имеют защиту от выброса ловушек. По статистике, процент сбития "Калибров" был слишком высоким, поэтому думаю, что россияне и отказались от их активного применения", - считает эксперт.

При этом отмечается, что проблему с "Калибрами" россиянам удалось решить замещением этого типа ракет другими. Для этого, в частности, используются проверенные баллистические и крылатые "Искандеры".

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"С начала года РФ попыталась воспользоваться помощью КНДР. Однако более половины распиаренных северокорейских баллистических "Кимскандеров" (аналогов российских "Искандеров" KN-23/KN-24) оказались бракованными, поэтому, похоже, пока Москва от них отказалась". – говорится в публикации.

Отмечается, что именно из-за такой ситуации Кремлю пришлось ускоренными темпами применять гиперзвуковую ракету 3М22 "Циркон". Ее использование впервые зафиксировано в феврале при ударе по Киевской области.

Напомним, эксперт рассказал, что "новейшие" российские истребители Су-57 небоеспособны. По его словам, у Су-57 постоянно выходят из строя два элемента из-за низкого качества: Ш-121 (радиолокационный комплекс системы управления вооружением, который отвечает за обнаружение целей и наведение ракет); БЦВМ ИМА БК (бортовой компьютер, от которого зависит работа всех систем самолета).

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