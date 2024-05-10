Уже во второй половине текущего года наступит Ла-Нинья, во время которого температура на Земле снижается.

Явление Эль-Ниньо закончится к июню, а Ла-Нинья ожидается уже во второй половине текущего года.

Как пишет Reuters, вероятность того, что Ла-Ниньяначнется в период с июня по август, составляет 49%, а в июле-сентябре эта вероятность возрастает до 69%.

Как сообщается, цикл между погодными условиями, который может вызвать лесные пожары, тропические циклоны и длительные засухи, жизненно важен для фермеров во всем мире.

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Например, в Латинской Америке эти явления нанесли ущерб пшенице, сое и кукурузе, а также ударили по региональной экономике, сильно зависящей от сельского хозяйства.

Жаркая и сухая погода в Азии во время Эль-Ниньо в прошлом году вынудила Индию - ведущего поставщика риса - ограничить экспорт после муссонов. А производство пшеницы в Австралии - втором экспортере в мире - пострадало. В то же время обильные дожди улучшили перспективы сельскохозяйственного производства в Аргентине и на южных равнинах США.

Смена Эль-Ниньо на Ла-Нинья - в чем суть

Полный погодный режим, включающий Эль-Ниньо, Ла-Нинья и нейтральную фазу, обычно длится от двух до семи лет.

Эксперты предупреждают, что латиноамериканские страны должны быть в состоянии повышенной готовности, поскольку быстрый переход к Ла-Нинья на этот раз может оставить населению и урожаям мало времени на восстановление.

Ожидается, что Ла-Нинья повлияет на производство пшеницы и кукурузы в США, а также на производство сои, ячменя, пшеницы и кукурузы в Латинской Америке, включая Бразилию, Аргентину и Уругвай.

Этот погодный феномен связан с длительными засухами по всему американскому региону, вызывающими низкое качество урожая и падение средней урожайности, что еще больше усугубляет глобальные проблемы с поставками продуктов.

В годы, когда наблюдается "Эль-Ниньо", над аномально теплой океанической поверхностью образуется мощный циклон, который приносит теплый влажный воздух из тропиков на американский континент.

В годы "Ла-Нинья", наоборот, формируется мощный антициклон, в системе циркуляции которого на американский континент поступает холодный арктический воздух. Благодаря тому, что Земля вращается вокруг своей оси, эти воздушные массы движутся с запада на восток, меняясь на своем пути, и в конце концов попадают в Атлантику и Европу.

Во время "Эль-Ниньо" температура воздуха на Земле становится выше, а во "Ла-Нинья" снижается.

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