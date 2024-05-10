Какой сегодня праздник - приметы и запреты дня / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

10 мая праздник - День семейных трусов, День "Доверяйте своей интуиции", День девяти жизней, Всемирный день движения "За здоровье", Глобальная неделя безопасности дорожного движения, День уборки в комнате, Светлая пятница. 10 мая - 130-й день года (131-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 235 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

10 мая праздник отмечается во многих странах - узнайте, какие торжества сегодня встречают в разных государствах:

  • День горничных - Япония.
  • День отмены рабства - Франция.
  • Праздник цветов - Азербайджан.
  • День креветок, День печени и лука, День общественных парков, День благодарности супругам военнослужащих, День без обуви, День штата Вашингтон, День малого бизнеса - США.
  • Фестиваль тюльпанов - Канада.
  • День хлебопашца, Фестиваль ракет - Таиланд.
  • День книги - Германия.
  • День национальной независимости - Румыния.
  • День детей - Мальдивы.
  • День матери - Мексика, Гватемала, Сальвадор.

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то жители нашей страны могут присоединиться к всемирному движению "За здоровье" и провести этот день с пользой для организма.

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Важные события в истории 10 мая

  • 1503 - испанский мореплаватель Христофор Колумб открыл Каймановы острова.
  • 1534 - мореплаватель Жак Картье объявил Ньюфаундленд французским владением.
  • 1811 - в Англии введены бумажные деньги.
  • 1844 - столица Канады перенесена из Кингстона в Монреаль.
  • 1869 - торжественное открытие Первой трансконтинентальной железной дороги США
  • 1924 - в канадской провинции Альберта отменён "сухой закон".
  • 1933 - демонстративное сожжение книг национал-социалистическими студентами в Берлине, положившее начало массовому уничтожению книг, противных немецкому духу.
  • 1940 - немецкие военно-воздушные силы по ошибке бомбили немецкий город Фрайбург. Погибло 57 человек.
  • 1962 - компания Marvel Comics выпустила первый комикс про Халка.
  • 1963 - по рекомендации Джорджа Харрисона фирма грамзаписи Decca подписала контракт с группой "The Rolling Stones".
  • 1965 - в Иерусалиме открылся Музей Израиля.
  • 2022 - Елизавета II впервые за 59 лет пропустила церемонию открытия парламента Великобритании.

Какой сегодня церковный праздник 10 мая

Православные верующие, перешедшие на календарь ПЦУ, отмечают 10 мая церковный праздник - Светлая пятница, иконы Божией Матери "Живоносный источник", апостола Симона Зилота, святителя Симеона, епископа Владимирского и Суздальского, Киево-Братской иконы Божией Матери. Христиане, которые отмечают праздники по старому стилю, чтут память преподобного Стефана Печерского и святого апостола Симеона Иерусалимского.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 10 мая

Народные приметы и обычаи строго запрещают 10 мая ссориться даже по пустякам, повышать голос и ругаться, петь и кричать, а также чинить обувь. Нежелательно в эту дату поливать и сажать растения, особенно лук - вырастет абсолютно невкусным.

Народные приметы о погоде 10 мая:

  • утром нет росы на траве - к вечеру пойдет дождь;
  • восход яркого цвета - летом будет ветрено;
  • облака черного или серого цвета - к грозе;
  • слышно крик совы - к похолоданию.

Наши предки считали, что в эту дату нужно как следует потрудиться, тогда высшие силы дадут много удачи и счастья на будущее. Человек, у которого есть какая-либо болезнь, должен выйти на улицу 10 мая и погреться на солнце, это поможет излечиться.

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