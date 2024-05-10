10 мая праздник - День семейных трусов, День "Доверяйте своей интуиции", День девяти жизней, Всемирный день движения "За здоровье", Глобальная неделя безопасности дорожного движения, День уборки в комнате, Светлая пятница. 10 мая - 130-й день года (131-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 235 дней.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 10 мая
- Какой сегодня церковный праздник 10 мая
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 10 мая
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
10 мая праздник отмечается во многих странах - узнайте, какие торжества сегодня встречают в разных государствах:
- День горничных - Япония.
- День отмены рабства - Франция.
- Праздник цветов - Азербайджан.
- День креветок, День печени и лука, День общественных парков, День благодарности супругам военнослужащих, День без обуви, День штата Вашингтон, День малого бизнеса - США.
- Фестиваль тюльпанов - Канада.
- День хлебопашца, Фестиваль ракет - Таиланд.
- День книги - Германия.
- День национальной независимости - Румыния.
- День детей - Мальдивы.
- День матери - Мексика, Гватемала, Сальвадор.
Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то жители нашей страны могут присоединиться к всемирному движению "За здоровье" и провести этот день с пользой для организма.
Важные события в истории 10 мая
- 1503 - испанский мореплаватель Христофор Колумб открыл Каймановы острова.
- 1534 - мореплаватель Жак Картье объявил Ньюфаундленд французским владением.
- 1811 - в Англии введены бумажные деньги.
- 1844 - столица Канады перенесена из Кингстона в Монреаль.
- 1869 - торжественное открытие Первой трансконтинентальной железной дороги США
- 1924 - в канадской провинции Альберта отменён "сухой закон".
- 1933 - демонстративное сожжение книг национал-социалистическими студентами в Берлине, положившее начало массовому уничтожению книг, противных немецкому духу.
- 1940 - немецкие военно-воздушные силы по ошибке бомбили немецкий город Фрайбург. Погибло 57 человек.
- 1962 - компания Marvel Comics выпустила первый комикс про Халка.
- 1963 - по рекомендации Джорджа Харрисона фирма грамзаписи Decca подписала контракт с группой "The Rolling Stones".
- 1965 - в Иерусалиме открылся Музей Израиля.
- 2022 - Елизавета II впервые за 59 лет пропустила церемонию открытия парламента Великобритании.
Какой сегодня церковный праздник 10 мая
Православные верующие, перешедшие на календарь ПЦУ, отмечают 10 мая церковный праздник - Светлая пятница, иконы Божией Матери "Живоносный источник", апостола Симона Зилота, святителя Симеона, епископа Владимирского и Суздальского, Киево-Братской иконы Божией Матери. Христиане, которые отмечают праздники по старому стилю, чтут память преподобного Стефана Печерского и святого апостола Симеона Иерусалимского.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 10 мая
Народные приметы и обычаи строго запрещают 10 мая ссориться даже по пустякам, повышать голос и ругаться, петь и кричать, а также чинить обувь. Нежелательно в эту дату поливать и сажать растения, особенно лук - вырастет абсолютно невкусным.
Народные приметы о погоде 10 мая:
- утром нет росы на траве - к вечеру пойдет дождь;
- восход яркого цвета - летом будет ветрено;
- облака черного или серого цвета - к грозе;
- слышно крик совы - к похолоданию.
Наши предки считали, что в эту дату нужно как следует потрудиться, тогда высшие силы дадут много удачи и счастья на будущее. Человек, у которого есть какая-либо болезнь, должен выйти на улицу 10 мая и погреться на солнце, это поможет излечиться.