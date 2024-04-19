Рассказываем, что за праздник Красная горка и когда он отмечается, а также о его главных обычаях и приметах.

Праздник Красная горка - один из любимых в народе и символизирует приход весны. Дата сочетает в себе христианские обычаи и ритуалы язычества, а также является продолжением главного православного праздника - Пасхи. Почему именно в этот день хорошо играть свадьбу и венчаться, о других традициях и приметах праздника и когда Красная горка в 2024 году - рассказываем в материале.

В чем смысл праздника Красная горка

Красная горка - древний народный праздник весны. Встречали его народными гуляниями, ярмарками, кострами. Особенно любила этот праздник молодежь - девушки и парни доставали свои лучшие наряды и все очень красивые собирались где-то на возвышении, горке. Красная - означает не цвет, а "красивый", отсюда и пошло название - Красная горка.

Еще в этот день наши предки отмечали начало огородно-полевых работ и открывали сезон свадеб - ведь во время Великого поста жениться было запрещено.

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Почему Красная горка называется Антипасхой

Антипасха, или Фомино воскресенье - это название праздника в церковной традиции. Антипасха - это не противопоставление Пасхе, наоборот, в этот день продолжают радоваться воскрешению Христа, а также указывают на то, что каждый седьмой день в неделе - это напоминание о чуде. В переводе с греческого "Антипасха" означает "вместо Пасхи". В храмах в этот день читают литургии о Христе и о Фоме.

"Фомино воскресенье" праздник прозвали в честь апостола Фомы, который спустя лишь неделю узнал о Воскресении Господнем, но не поверил, что Иисус воскрес, пока он не появился перед апостолом. Кстати, отсюда пошло известное выражение "Фома неверующий".

В чем разница между Красной горкой и Радоницей

Красная горка и Радоница - это две разные даты.

Красная горка, как уже говорили, праздник начала весны, когда принято веселиться, ходить в гости, свататься и жениться. Но также в этот день по давней народной традиции поминают и умерших родственников, посещают их могилы, чтобы почтить память и поздравить с Пасхой.

Радоница - это день, когда поминают умерших близких и родственников в церкви. Радоницу отмечают в первый вторник после пасхальной недели.

Когда в этом году Красная горка и Радоница

Красная горка традиционно отмечается в первое воскресенье после Пасхи.

В 2024 году Пасха празднуется 5 мая, значит, Красная горка выпадет на 12 мая.

Радоница в 2024 году приходится на 14 мая.

Что нужно делать на Красную горку

С весенним праздником связано много народных обрядов, о некоторых уже упоминали:

Народные гуляния

Одна из обязательнных традиций дня. Наши прекди в этот день устраивали хороводы, песни и пляски, молодые парни демонстрировали свою силу, а девушки закликали весну веснянками и приглядывали себе женихов;

Катание яиц

На праздник принято красить дополнительную партию яиц, но не красного, а других цветов. В старину яйца пускали их с пригорков: если к подножию скатится целым - год будет удачным, если треснет - трудным.

Свадьба и сватовство

На Красную горку традиционно справляют много свадеб, а также сватаются - это первый день окончания запрета на свадьбы и венчания после Великого поста.

Почему нужно жениться на Красную горку? Считается, сыгранная в этот день свадьба принесет молодым счастье. И, конечно, старались успеть выйти замуж или жениться до начала огородно-полевых работ - когда начиналась горячая пора, то было не до свадьбы, а потом начинался Петров пост.

Поминки

Во многих регионах Украины на Красную горку идут на кладбище, убирают могилы родственников и оставляют там пасхальные угощения и крашенки или же раздают их другим как милостыню.

Красная горка 2024 - что нельзя делать

Есть и несколько запретов этого дня. В праздник нельзя унывать, грустить и плакать, а также начинать конфликты, ссориться и браниться.

Нужно отложить на потом все домашние и огородные дела и заботы. По народным поверьям не праздновать Красную горку никак нельзя - останешься бездетным и одиноким.

Праздник Красная горка - приметы

Многие приметы этого дня связаны со свадьбой:

если у невесты чешется левая рука - это к деньгам, если правая - к частым гостям;

дождь перед свадьбой - к достатку в семье, а если небо безоблачное - к легкой жизни;

увидеть после венчания белых голубей - получить благословение свыше.

Также считается, что день имеет особую энергетику, поэтому в это время нужно загадывать желания и носить одежду красного цвета для привлечения удачи и достатка.

Ранее мы рассказывали, когда Страсная неделя 2024 и что можно и нельзя делать перед Пасхой.

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