Гранд-финал конкурса "Евровидение-2024" пройдет уже в эту субботу, 11 мая - в нем будут соревноваться 26 стран.

9 мая состоялся второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2024". В гранд-финал конкурса прошли 20 стран, еще 6 попадают в него автоматически. Публикуем полный список финалистов и их номера.

Финал "Евровидение-2024" - кто принимает участие и их номера (видео)

Финал песенного конкурса пройдет 11 мая. В нем примут участие 26 стран - 10 участников были отобраны после первого полуфинала, 10 - после второго. Еще 6 стран попадают в финал автоматически: это Швеция, так как она страна-организатор, а также страны "Большой пятерки" - Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция. Напомним, что в финал "Евровидение-2024" Украина вышла в первом полуфинале конкурса.

Уже известен порядок выступления на конкурсе, представительницы Украины - aІуопа aІуопа и Jerry Heil - будут выступать вторыми. Их порядковый номер выступления определили продюсеры, так как во время жеребьевки после первого полуфинала украинские певицы вытащили бумажку с надписью "Выбор продюсера". По замыслу организаторов конкурса такой новый подход в жеребьевке сбалансирует гранд-финал - в нем гармонично разместятся энергичные и романтические номера.

"Евровидение-2024" - участники финала:

Швеция: Marcus & Martinus - "Unforgettable"

Украина: alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"

Германия: ISAAK - "Always on the Run"

Люксембург: Тали - "Fighter"

Нидерланды: Йост Кляйн - "Europapa"

Израиль: Эден Голан - "Hurricane"

Литва: Silvester Belt - "Luktelk"

Испания: Nebulossa - "Zorra"

Эстония: 5MIINUST и Puuluup - "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

Ирландия: Bambie Thug - "Doomsday Blue"

Латвия: Dons - "Hollow"

Греция: Марина Сатти - "Zari"

Великобритания: Олли Александер - "Dizzy"

Норвегия: Gåte - "Ulveham"

Италия: Анджелина Манго - "La noia"

Сербия: Teya Dora - "Ramonda"

Финляндия: Windows95man - "No Rules!"

Португалия: Иоланда - "Grito"

Армения: Ladaniva - "Jako"

Кипр: Силия Капсис - "Liar"

Швейцария: Nemo - "The Code"

Словения: Raiven - "Veronika"

Хорватия: Baby Lasagna - "Rim Tim Tagi Dim"

Грузия: Нуца Бузаладзе - "Firefighter"

Франция: Сліман - "Mon Amour"

Австрия: Kaleen - "We Will Rave"

Ранее мы рассказывали, где смотреть Евровидение 2024 онлайн. Напомним, что жители Украины не могут голосовать за наших участников, но свой голос за Украину могут отдать украинцы, которые проживают за рубежом.

Читайте, когда и как голосовать за Украину на "Евровидение-2024".

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