В финал конкурса прошло 10 из 16 стран, которые выступили 9 мая.

В Швеции 9 мая прошел второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2024". За место в финале соревновались 16 стран-участников, из которых за хрустальный кубок будет бороться только 10.

Сегодня на сцене появились представители Мальты, Албании, Греции, Швейцарии, Чехии, Австрии, Дании, Армении, Латвии, Сан-Марино, Грузии, Бельгии, Эстонии, Израиля, Норвегии и Нидерландов. Все номера были яркими и феерическими. Каждый участник удивлял своим пением, постановкой и невероятными спецэффектами.

Однако по решению зрителей конкурса шестеро исполнителей выбывают из соревнования за звание лучшего. Итак, в финале оказались следующие 10 стран:

Видео дня

Латвия

Австрия

Нидерланды

Норвегия

Израиль

Греция

Эстония

Швейцария

Грузия

Армения

Отметим, что гранд-финал конкурса состоится 11 мая. В нем примут участие 26 стран: по 10 участников из каждого полуфинала, страны-основатели (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция) и Швеция, которая проводит шоу в этом году.

Напомним, 7 мая состоялся первый полуфинал "Евровидения-2024". Среди 15 представителей разных стран, в финал вошло 10 участников, в том числе alyona alyona и Jerry Heil.

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