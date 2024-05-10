Все эпизоды третьего сезона сериала выйдут одновременно 27 июля 2024 года.

Стриминговый сервис Hulu представил первый тизер третьего сезона комедийно-драматического сериала "Медведь" (The Bear), получившего три премии "Золотой глобус" в 2024 году.

Также стала известна дата выхода продолжения сериала – все 10 эпизодов третьего сезона выйдут одновременно 27 июля 2024 года.

В новом сезоне к своим ролям вернутся все главные актеры из предыдущих сезонов, в том числе Джереми Аллен Уайт (Кармен "Карми" Берзатто), Айо Эдебири (Сидни Адаму), Эбон Мосс-Бакрак (Ричард "Ричи" Джеримович), Лайонел Бойс (Маркус Брукс), Лиза Колон-Зайас (Тина Марреро), Эбби Эллиотт (Натали "Шугар" Берзатто) и Мэтти Мэтисон (Нил Фэк).

Сериал "Медведь" – о чем он

В центре сюжета сериала "Медведь" – молодой шеф-повар Кармен "Карми" Берзатто, ранее занимавшийся высокой кухней. Он вынужден вернуться из Нью-Йорка в свой родной Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой семейный ресторанчик итальянских сэндвичей The Beef, унаследованный от умершего брата. Однако его новый бизнес идет совсем не просто: потребнадзор находит массу нарушений, дядя-кредитор требует вернуть взятый братом долг, а старый персонал принимает все нововведения в штыки.

Первый сезон сериала "Медведь" вышел в июне 2022 года и был положительно принят как критиками, так и зрителями. Также он был отмечен рядом престижных наград и номинаций, в том числе "Золотой глобус" для Джереми Аллена Уайта за "Лучшую мужскую роль в телевизионном сериале – комедия или мюзикл".

Второй сезон сериала вышел ровно через год – в июне 2023 года, и также получил очень хорошие отзывы. При этом наградный сезон 2023/2024 пока что является для него еще более успешным, чем для первого сезона – в этом году сериал получил уже три "Золотых глобуса": второй для Джереми Аллена Уайта, а также как "Лучший телевизионный сериал – комедия или мюзикл" и "Лучшая женская роль в телевизионном сериале – комедия или мюзикл" для Айо Эдебири.

На данный момент оценка сериала на IMDb составляет 8,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 99% одобрения от критиков и 93% от зрителей. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 91 из 100 баллов с пометкой "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 8 из 10 баллов ("в целом положительные отзывы").

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