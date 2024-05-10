Действующая нормативная база позволяет УЗ продавать металлолом без каких-либо ограничений, отметил эксперт.

Украинские металлурги находятся в режиме дефицита металлолома. В то же время на балансе Укрзализныци накопились большие объемы сырья, которые компания не продает, хотя действующая нормативная база позволяет УЗ продавать металлолом без каких-либо ограничений.

Об этом заявил президент Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, комментируя отсутствие аукционов УЗ по продаже металлолома еще с прошлого года. "Укрзализныця, в силу технологических обстоятельств, крупнейший поставщик металлолома. Но почему-то сырье, в котором так нуждаются отечественные предприятия, не реализуется. На складах компании накопилось уже более 140 тысяч тонн, это по текущим ценам - почти миллиард гривень! И это не только сырье для работы отечественных предприятий. Его нереализация лишает бюджет по меньшей мере 200 миллионов налоговых поступлений в бюджет. И еще один нюанс. Сейчас железнодорожная инфраструктура страдает от ударов врага. Хотя металлурги готовы выкупить у УЗ лом, чтобы железнодорожники получили необходимые средства для восстановления разрушенных мощностей", - отметил Беленький.

Он подчеркнул: Укрзализныця, объясняя отсутствие аукционов, аргументирует это отсутствием нормативной базы, которую должен подготовить Кабмин. Но это отговорки, поскольку существующие нормы позволяют компании реализовать лом.

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"УЗ ссылается на отсутствие определенных распоряжений от Правительства. Но нормативная база позволяет без проблем реализовать этот металлолом через систему Прозоро. Надо просто проявить инициативу! Поскольку в этот тяжелый период должны все сплотиться и работать на победу, обеспечивая максимальную работу всех стратегических отраслей экономики", - резюмировал Беленький.

Напомним, железнодорожный оператор прекратил реализацию лома еще в сентябре 2023-го. До этого, в 2022 году, УЗ успешно реализовала 113,04 тыс. лома черных металлов на украинский рынок. Продажи прекратились сразу после того, как Кабмин запретил УЗ продавать лом в обход системы Prozorro, посчитав, что это создаст коррупционные риски.