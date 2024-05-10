Количество российских атак выросло на 17%, а более 75% сообщений о наземных атаках были зафиксированы в направлении Часового Яра.

В течение последнего месяца оккупанты заметно увеличили количество наземных атак на востоке Украины. Это свидетельствует о намерении военного командования РФ закрепить успехи своей армии до прибытия на фронт западной военной помощи.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на представителя "Хортицы" Назара Волошина, количество боевых столкновений на востоке существенно возросло с 84 8 мая до 146 9 мая. Большинство боевых действий произошло на территории от Харьковской области до приграничной зоны Донецкой и Запорожской областей.

Минобороны Великобритании подсчитало, что с марта по апрель 2024 года количество российских атак выросло на 17%, а более 75% сообщений о наземных атаках были зафиксированы в направлении Часового Яра, Авдеевки и Марьинки. В то же время количество российских атак возле Часов Яра выросло на 200%.

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По мнению Волошина, нынешняя интенсификация вражеских атак является результатом того, что после весеннего сезона высохла почва и это способствует более быстрому механизированному маневру. Кроме того, противник пытается воспользоваться относительной слабостью ВСУ, пока они ждут прибытия западной помощи.

"ISW продолжает оценивать, что российские войска будут поддерживать высокую интенсивность атак на востоке Украины, чтобы достичь успехов до прибытия западной помощи в Украину. Эта помощь ограничит способность российских войск поддерживать высокую интенсивность атак и тактические успехи, которых они сейчас могут достичь", - подытожили в ISW.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин считает, что сейчас на фронте действительно едва ли не самая угрожающая ситуация с начала полномасштабной войны.

Командир 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Павел Федосенко отметил, что россияне готовят нападение на Харьковскую область.

В CNN отметили, что западная разведка считает, что Россия стремится использовать то, что она считает "окном возможностей", для дальнейшего усиления воздушных и наземных атак на Украину перед основными поставками военной помощи от США.

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