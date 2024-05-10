В РФ утверждают, что пожар уже якобы удалось потушить, и никто в результате атаки не пострадал.

В Калужской области беспилотник попал в нефтеперерабатывающий "Первый завод", возник пожар.

Попадание дрона спровоцировало возгорание емкости с мазутом и трех емкостей с дизтопливом, пишет вражеское "РИА Новости" в Telegram, ссылаясь на сведения экстренных служб. В РФ заявили, что в результате дроновой атаки якобы нет.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша написал в мессенджере, что в Дзержинском районе на территории предприятия в ночь на пятницу, 10 мая, в результате падения дрона произошел пожар.

"На данный момент пожар ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет. Проводится оценка размера повреждения инфраструктуры предприятия…", - утверждает он.

В Минобороны РФ пожаловались, что на протяжении ночи украинцы атаковали российскую территорию беспилотниками самолетного типа, и якобы пять дронов были ликвидированы, в том числе три в небе над Брянской областью и по одному - над Белгородской и Московской.

НПЗ в России в центре внимания - что сообщалось

После того, как россияне совершили полномасштабное вторжение в Украину, на российской территории уже не раз возникали пожары на важных объектах, в том числе на нефтеперерабатывающих заводах.

В частности, 9 мая стало известно, что в Башкортостане дрон Службы безопасности Украины поразил НПЗ "Газпром нефтехим Салават" - попал в установку каталитического крекинга нефти. Стоит отметить, что пораженный завод является одним из крупнейших в РФ производственным комплексом по нефтепереработке и нефтехимии.

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