Об этом он заявил в ответ на вопрос журналистов, которые упомянули о жалобах зеков по поводу прекращения отбора в ЧВК.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил об окончании вербовки российских заключенных в ряды своей "организации" на фоне больших потерь наемников в боях с Украиной.

Об этом сообщила его пресс-служба в ответ на запрос журналистов. СМИ упомянули, что к ним в редакцию обращается большое количество заключенных с жалобами о прекращении набора.

"Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК "Вагнер" полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются", - прокомментировал Пригожин.

Вербовка заключенных в ЧВК "Вагнер"

Основатель "ЧВК Вагнер" и союзник российского президента Евгений Пригожин активизировал вербовку осужденных на войну в Украине в июле Украине 2022 года. По данным СМИ, он занимается этим делом лично, обещая заключенным помилование, в обмен на шестимесячную службу в рядах ЧВК.

Как говорилось в отчете американского Института изучения войны (ISW), уже по состоянию на ноябрь 2022 года значимую часть "вагнеровцев" в Украине составляли именно зэки. Позже стало известно о колоссальных потерях ЧВК в Украине. Как сообщал советник главы ОП Михаил Подоляк, ВСУ уничтожили 77% российских заключенных, которых отправили на войну в Украину через частную военную компанию "Вагнер".

Всего Пригожин отправил на фронт порядка 40 тысяч "вагнеровцев". Однако на фоне значительных потерь у него появились проблемы с набором зэков. Разведчики говорят, что уже в январе 2023 года масштабы вербовки значительно сократились по сравнению с летом-осенью 2022 года.

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