В то же время враг продолжает атаковать украинских защитников по несколько раз в день.

Военные, которые сейчас обороняют Часов Яр от россиян, говорят, что сейчас непосредственной угрозы для города нет, линия фронта здесь стабилизировалась. Об этом заявил в эфире телемарафона заместитель командира второго штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой киевской бригады ВСУ Алексей Тарасенко, который вместе с побратимами защищает позиции в районе Часового Яра.

"Какого-то существенного продвижения врага в полосе ответственности нет, линия фронта плюс-минус стабилизировалась. Очевидно, что сейчас непосредственной угрозы Часовому Яру нет", - сказал он.

В то же время Тарасенко отметил, что враг продолжает атаковать украинских защитников по несколько раз в день, по крайней мере это происходит в полосе ответственности 5-й штурмовой бригады.

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"Противник просто не доказывает своим людям, что на наших позициях есть защитники, говорит, что позиции пустые и отправляет их почти всегда в одну сторону", - подчеркнул военный.

По словам Тарасенко, пока у него нет информации о размере вражеской группировки у Часового Яра и он не может сказать о ее увеличении или уменьшении в последнее время. Однако отметил, что из допросов крайних пленных можно сказать, что это в основном люди, которых буквально месяц назад освободили из мест заключения и они попадают в штурмовые подразделения, в частности "Ахмат".

"И им задачи доводятся максимально коротко, максимально без деталей. Они идут в указанном направлении и там уже по ситуации ориентируются. Очевидно, что при такой подготовке у противника крайне мало шансов на успех", - прокомментировал он.

Час Яр - последние данные

Как сообщал УНИАН, россияне по приказу Путина пытались взять Часов Яр под контроль до 9 мая, но благодаря титаническим усилиям наших защитников им этого не удалось сделать.

В Институте изучения войны (ISW) со ссылкой на представителя "Хортицы" Назара Волошина инфоромировали, что количество боевых столкновений на востоке существенно возросло с 84 8 мая до 146 9 мая. Большинство боевых действий произошло на территории от Харьковской области до пограничной зоны Донецкой и Запорожской областей.

Минобороны Великобритании подсчитало, что с марта по апрель 2024 года количество российских атак выросло на 17%, а более 75% сообщений о наземных атаках были зафиксированы в направлении Часового Яра, Авдеевки и Марьинки. В то же время количество российских атак у Часов Яра выросло на 200%.

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