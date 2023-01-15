29 тыс. 543 российских заключенных были убиты, ранены или взяты в плен.

Вооруженные силы Украины уже уничтожили 77% российских заключенных, которых через частную военную компанию "Вагнер" отправили на войну против Украины.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в микроблоге Twitter.

"ЧВК "Вагнер" через упрощенную "процедуру" вывела из подчинения ФСИН (тюрем и колоний) – 38 244 человека для использования в геноциде...", - заявил Подоляк.

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В то же время, как отметил советник руководителя ОП, Вооруженные силы Украины "сняли с учета" (убили, ранили, отправили в безвестность или плен) – 29 тыс. 543.

"Могилизация российских зэков сейчас – 77% ", - подчеркнул Подоляк.

Война в Украине и "вагнеровцы":

До 2022 года частная армия российского олигарха Евгения Пригожина, известная как "группа Вагнера" или "ЧВК Вагнер", комплектовалась наемниками из числа бывших российских военных и полицейских. Но на фоне масштабов нынешнего вторжения РФ в Украину, Пригожин решил увеличить численность своей группировки за счет заключенных из российских тюрем.

На данный момент рядах ЧВК воюет немало амнистированных зэков. Командование РФ не скрывает, для чего они им нужны. "Зэков" умышленно отправляют в бой без питания. Такое решение обусловлено четким осознанием того, что заключенные долго на войне не живут.

"Вагнеровцы" сосредоточились в Бахмуте и Соледаре. Штурм Соледара Донецкой области и других городов обходится "Вагнеру" огромными потерями. Речь идет о десятках тысяч трупов.

"Группа Вагнера" печально прославилась на войне, как подразделение с самой высокой смертностью среди всех российских сил.

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