Свою роль в скачке также сыграли беспокойство относительно эскалации в Секторе Газа.

Цены на нефть пошли вверх. Одна из причин роста цен на "черное золото" - угроза новой эскалации на Ближнем Востоке.

Издание Reuters пишет, что фьючерсы на нефть марки Brent в 06:35 GMT выросли на 59 центов, или 0,7%, до 84,47 долл за баррель. Нефть марки West Texas Intermediate выросла на 65 центов, или 0,8%, до 79,91 долл.

Одной из причин выхода на недельный максимум стало то, что данные из США и Китая - двух крупнейших потребителей сырой нефти в мире - указали на рост спроса.

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Аналитики зафиксировали падение запасов нефти в США, которое произошло из-за увеличения объемов переработки на НПЗ. В то же время, поставки нефти в Китай в прошлом месяце оказались выше, чем в 2023 году. Это говорит об улучшении торговой активности.

Еще одной причиной роста цен стали опасения относительно новой эскалации на Ближнем Востоке. Напомним, переговоры относительно прекращения боевых действий между Израилем и группировкой ХАМАС не дали никаких результатов и сейчас мир готовится к новому витку эскалации.

Цены на нефть - последние новости

В конце прошлой недели сообщалось, что цены на "черное золото" потерпели рекордное падение за несколько месяцев. Среди причин такой динамики эксперты называли уменьшение напряжения между Израилем и ХАМАС, которое имело место на тот момент.

Еще одной причиной стали опасения относительно высокой инфляции в Соединенных Штатах: при низкой инфляции можно было бы ожидать стимуляции экономического роста и, как следствие, роста спроса на нефть.

Отметим также, что прогнозы некоторых аналитиков относительно значительного роста цен, которые давались в апреле, не оправдались, ведь удалось избежать большого регионального конфликта между Ираном и Израилем.

Напомним, ранее некоторые эксперты говорили, что в случае такой войны цены могут подскочить до неслыханных 130 долларов за баррель.

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