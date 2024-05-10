В результате удара россиян по областному центру пострадали ребенок и женщина.

Среди ночи россияне ударили по Харькову, в результате чего повреждены жилые дома, есть пострадавшие два человека, в том числе ребенок.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram. "В 03:20 оккупанты нанесли удар по г. Харьков. Возник пожар в трех частных домах. Предварительно - повреждены 12 частных жилых домов. Пострадали два человека: ребенок 11 лет и женщина 72 лет - острая реакция на стресс", - написал он. Глава ОВА подчеркнул, что в районе попадания исключительно гражданская инфраструктура и жилой район.

Также он сообщил, что за эти сутки артиллерийским и минометным ударам врага подверглись уже 21 населенный пункт Харьковщины, авиационным обстрелам подверглись н.п. Веселое, Волчанск, Волчанские Хутора. На данный момент известно о пострадавшей 62-летней женщине также в с. Липцы Харьковской район, по которому был артобстрел.

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Как сообщал УНИАН, российские оккупанты, параллельно с артиллерийскими обстрелами в ночь на пятницу, 10 мая, нанесли комбинированный удар по Украине - применили ударные беспилотники типа Shahed-131/136 и зенитные управляемые ракеты С-300/С-400, сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его сведениям, ликвидировано 10 беспилотников в пределах Херсонской, Николаевской и Одесской областей.

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