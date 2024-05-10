Форма ногтевой пластины может многое рассказать о вашем характере - читайте расшифровку в нашей статье.

Личность человека проявляется во многих деталях. Даже мелкие детали внешности могут выражать наши личностные качества. Наш тест характер по форме ногтей расскажет, какой у вас характер.

Видео дня

Вариант 1

Прямые ногти со слегка опущенными краями говорят о сильной духом личности. Обладательница таких ногтей не боится трудностей и не сбегает от проблем.

Вариант 2

Форма ногтя "овальный квадрат" символизирует женственность, амбициозность и напористость. Такая женщина умеет быть настойчивой и пробивной, когда это нужно, но также полна чувственности и очарования.

Вариант 3

"Округлый квадрат" - выбор людей с нестандартным мышлением, которые не боятся выделяться из толпы. Вы любите быть в центре внимания и обладаете мощными лидерскими качествами.

Вариант 4

Форма "балерина" считается эталоном стиля и элегантности. Тест по форме ногтей определяет таких людей как творческих, аккуратных и модных. Обладатели такого дизайна хорошо разбираются в современных трендах и в технике.

Вариант 5

Треугольная форма ногтей очень уникальная и креативная. У её обладательниц есть свое мнение по любому вопросу. Они принципиальные и стремятся к справедливости, сдерживают обещание.

Вариант 6

Форма стилет означает смелость, сексуальность и любовь к вызову. Это нестандартный выбор, который наверняка привлечет внимание. Длина и заостренный кончик делают такие ногти слабыми и уязвимыми, поэтому их выбирают лишь те, кто не боится рисковать. Такие люди не выносят скуку.

Вариант 7

Характер человека по форме ногтей "миндаль" выдает современную, модную натуру. Девушка с таким дизайном не любит устаревшие вещи и всегда стремится к новому. Она легко адаптируется к изменениям.

Вариант 8

Женщина с круглой формой ногтей заботливая, романтичная, практичная. Ради близких и родных она готова на всё. Ей больше нравятся удобные, а не красивые вещи, а поступки она ценит больше комплиментов.

Вариант 9

Квадратные ногти указывают на сильную, лидерскую натуру их обладательницы. Такая девушка напористая, несколько упрямая, строгая к себе и к окружающим. Безупречная квадратная форма требует постоянного ухода, что говорит об организованности и самодисциплине.

Вариант 10

Форма ногтей "губная помада" редко встречается и выглядит очень необычно. Их обладательница обладает загадочной душой, её часто не понимают окружающие. У неё не так много друзей, но она ценит искренность и открытость в общении.

Очень короткие ногти

Если вы всю жизнь коротко обрезаете ногти, то это говорит о стремлении к практичности. Такому человеку могут понравиться спортивные джинсы и футболка. Он не стремится угодить другим, а живет в свое удовольствие.

Вас также могут заинтересовать новости: