Жители городам могли наблюдать солнечное гало.

Жители Днепра наблюдали красивое явление в небе - солнечное гало.

Яркое кольцо вокруг Солнца вызвало ажиотаж - по сети быстро разлетелись снимки этого явления.

Солнечное гало - это оптическое явление, при котором вокруг солнца образуется кольцо или дуга, создавая впечатление венца или короны вокруг светила.

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Появление солнечного гало происходит в результате сложного взаимодействия солнечного света с ледяными кристаллами в атмосфере. Свет от солнца преломляется и отражается на этих кристаллах, образуя красочное кольцо вокруг солнечного диска.

Солнечные гало часто наблюдаются в холодное время года, когда атмосфера более насыщена влагой и кристалликами льда. Они могут появляться как в утренние, так и вечерние часы, но наиболее ярко они проявляются в течение нескольких часов после восхода или перед закатом, когда солнце находится низко над горизонтом.

Неделю назад украинцы могли наблюдать редкое в наших края северное сияние. В частности, розовое свечение в небе видели жители Черниговской области, Сумской, Киевской и Харьковской областей.

Также редкое розовое полярное сияние в Украине наблюдали и в конце апреля 2023 года. Тогда очевидцами этого явления стали жители северных и западных областей.

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