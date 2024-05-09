Отмечается, что аналитики охарактеризовали прошлогодний парад как позорное для России мероприятие, и в этом году были сделаны аналогичные замечания.

9 мая Россия снова провела довольно "скромный" по ее меркам парад военной техники на Красной площади в Москве. Его страна-агрессор обычно использует как возможность продемонстрировать свое вооружение, но техники было немного, а современные танки и вовсе отсутствовали.

Как пишет издание Business Insider, в этом году на параде был представлен только один танк – Т-34 времен Второй мировой войны.Отмечается, что аналитики охарактеризовали прошлогодний парад как позорное для России мероприятие, и в этом году были сделаны аналогичные замечания.

"Отсутствие современных танков на военном параде в какой-то мере отражает войну России в Украине, о которой президент России Владимир Путин говорил во время мероприятия, восхваляя героев "специальной военной операции". Несмотря на то, что России удалось заметно восстановить свою военную мощь до уровня, который она имела в начале вторжения в Украину, она также потеряла тысячи танков и много бронетехники в Украине из-за противотанковых ракет, мин и беспилотников", – говорится в материале.

Видео дня

В феврале Международный институт стратегических исследований заявил, что Россия потеряла более 3 000 танков с момента вторжения в Украину. Ранее в этом месяце украинские войска заявили, что уничтожили десятки российских танков на поле боя в Донецкой области. Москва не может поставить на вооружение свой самый современный танк – дорогостоящий Т-14. А немало других танков, таких как Т-72, Т-80 и Т-90, она потеряла в боях, поэтому время от времени отправляет на передовую устаревшие танки советской эпохи, такие как "древние" Т-62 и Т-54.

Издание обратило внимание на еще одну деталь – во время парада были замечены российские солдаты, которые несли, судя по всему, глушители беспилотников. Вероятно, это было реакцией на возможные атаки со стороны украинских беспилотных летательных аппаратов.

В то время как демонстрация российских танков была явно недостаточной, другие современные российские вооружения, такие как межконтинентальные баллистические ракеты, все же появились. На протяжении всей войны против Украины Россия регулярно угрожает применить ядерное оружие. Без таких заявлений не обошлось во время парада в Москве.

"Мы не позволим никому угрожать нам. Наши стратегические силы всегда находятся в боевой готовности", – сказал российский диктатор Владимир Путин.

Парад в России 9 мая – другие новости

Путин возобновил ядерные угрозы Западу. На военном параде в Москве 9 мая прозвучали соответствующие заявления российского диктатора.

Кроме того, россияне выкатили на парад три пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет РС-24 "Ярс". В РФ утверждают, что они могут поразить любую цель по всему миру.

Издание FT подчеркнуло что, что военный парад на Красной площали в этом продемонстрировал потери российской армии на войне, развязанной против Украины.

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