Большую часть суток сохраняется значительный дефицит электроэнергии.

В Украине большую часть суток сохраняется дефицит электроэнергии. Энергетики увеличили период, во время которого действуют ограничения потребления для промышленности с 18:00 до 07:00.

"В энергосистеме большую часть суток сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Причина - масштабные повреждения украинских электростанций, из-за которых они не могут производить столько же электроэнергии, как до атаки", - говорится в сообщении "Укрэнерго".

Отмечается, что вчера, 9 мая, диспетчерский центр "Укрэнерго" из-за отсутствия или недостаточного объема импорта электроэнергии в ночные часы был вынужден продлить срок действия графиков ограничения мощности для промышленности с 23:00 до 07:00 утра 10 мая. Следует отметить, что ранее действовал график ограничений с 18:00 до 23:00.

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"Сегодня также графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать с 18:00 до 07:00 следующего дня. При росте потребления возможно применение аварийных отключений", - отметили в компании.

Он призвал украинцев экономно потреблять элеткроэнергию, особенно с 18:00 до 00:00.

Также сообщается, что вчера для преодоления дефицита в энергосистеме по запросу "Укрэнерго" была активирована аварийная поставка электроэнергии в Украину с 19:00 до 22:00 из энергосистем Румынии, Польши, Словакии. Также, с 11:00 до 16:00, по запросу польского оператора энергосистемы, принимали излишки электроэнергии из Польши. Сегодня аварийная помощь от стран ЕС была применена утром, с 06:00 до 07:00.

Что касается сетевых ограничений, то в течение суток действуют ограничения потребления на Харьковщине. Причина их применения - повреждение оборудования магистральных сетей российскими дронами и ракетами. На утро обесточены более 100 тысяч бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление для промышленности на Криворожье.

Ситуация с электроэнергией - последние новости

9 мая для экономии электроэнергии в Киеве снизили яркость уличных фонарей из-за имеющегося дефицита в энергосистеме. Благодаря системе управления наружным освещением была снижена яркость осветительных приборов, что позволит достичь общей экономии не менее 20%.

Также вчера стало известно, что 8 мая, во время утренних обстрелов критической инфраструктуры, значительные поражения были нанесены объектам гидроэнергетики. Как сообщила пресс-служба "Укргидроэнерго", две ГЭС были выведены из эксплуатации.

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