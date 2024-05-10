Из колонии на войну: СМИ раскрыли детали об оккупанте, зверски убившего девушку в 'ЛНР'

Выяснилось, что подозреваемый до этого несколько раз попадал в тюрьму по разным статьям.

Российские СМИ выяснили детали жестокого убийства и изнасилования 17-летней девушки во временно оккупированном Луганске. Подозреваемым оказался ранее судимый участник войны в Украине. Он сидел за убийство женщины.

Как сообщает ASTRA, в Луганске по подозрению в убийстве 17-летней девушки задержали гражданина РФ, уроженца Владимирской области, 33-летнего Андрея Курбасова. По данным источника канала, мужчина признался, что изнасиловал девушку в машине, а затем, испугавшись, что его поймают, ударил ее ножом в сердце. Тело Курбасов закопал в лесополосе и обложил камнями.

Курбасов оказался завербованным на войну в Украине бывшим заключенным. Как сообщили его родственники, он уехал на "сво" из колонии год-полтора назад.

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В колонию же он попал в 2016 году за хранение наркотиков и убийство женщины. Согласно приговору суда, он, пьяный, избивал жертву ногами, а затем избил ее рулонами бумажных обоев по половым органам. После этого он задушил жертву одеждой. Тогда суд отправил Курбасова в колонию на 9 лет и 6 месяцев.

До этого мужчина также был судим за грабеж, угон автомобиля и разбой.

Убийство девушки в Луганске

Как сообщал УНИАН, россиянин из Владимирской области изнасиловал и убил 17-летнюю девушку в оккупированной "ЛНР".

Несколько дней назад в оккупированных Ровеньках Луганской области исчезла 17-летняя местная жительница Анастасия В. 4 мая ее тело нашли в лесополосе в поселке Дзержинский. По подозрению в убийстве девушки задержали гражданина РФ, уроженца Владимирской области, 33-летнего Андрея Курбасова.

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