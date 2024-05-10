Сергей Перман впервые рассказал об отношениях с беглянкой.

Бывший продюсер предательницы Ани Лорак Сергей Перман впервые рассказал о своем отношении к певице. Также он признался, что был влюблен в беглянку.

Сергей Перман поделился, что более 6 лет сотрудничал со скандальной Ани Лорак, которая сейчас проживает в РФ и поддерживает войну в Украине. По словам продюсера, артистка - талантливый человек, однако у нее не хватает ума. Перман также утверждает, что они с путинисткой были в романтических отношениях:

У меня с ней был роман. В тот момент, я был в нее влюблен. Это был неразделенный роман. Она талантливая, красивая женщина. С полным отсутствием ума, к сожалению.

Сергей подчеркнул, что все рабочие связи с Лорак он оборвал еще в 2013 году. Как рассказал продюсер, причиной прекращения сотрудничества стал конфликт с мужем изменницы – Муратом Налчаджиоглу. Перман добавил, что именно он стал инициатором ссоры.

"Она мне некоторое время была безразлична. А сейчас мне ее жаль. Ее нет в моей жизни вообще никак, ни в каком виде. Я не знаю, что с ней происходит, с кем она встречается, с кем она живет. Мне не интересно вообще, все что происходит с той стороны", - рассказал продюсер.

Напомним, ранее Александр Пономарев эмоционально высказался об изменщицах Ани Лорак и Таисии Повалий.

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