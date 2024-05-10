Новый законопроект №10379 создан, чтобы уклонисты несли ответственность на законодательном уровне.

Известно, что Верховная Рада во втором чтении проголосовала за законопроект №10379, который регулирует вопрос материальных наказаний для военнообязанных мужчин, не желающих приходить в ТЦК и выполнять свои обязанности по несению воинской службы. УНИАН выяснил, как будут "работать" штрафы за уклонение от мобилизации.

О чем новый законопроект Украины - краткая информация

После подписания президентом Владимиром Зеленским законопроекта №10379 значительно вырастут штрафы за уклонение от армии и за невыполнение правил мобилизации в особый период.

Штраф за неявку в ТЦК, за нежелание обновлять свои персональные данные, за игнорирование повестки и другие нарушение будет весьма ощутимым. Он может доходить до нескольких десятков тысяч гривень, более того - ТЦК смогут даже выписать нарушителю протокол заочно и оштрафовать без решения суда.

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Законны для штрафы для уклонистов и как будет "работать" новый законопроект

Адвокат, кандидат юридических наук Владимир Пищида объяснил механику этого документа. Он считает, что сейчас из-за отсутствия коллизий штрафы за уклонение от мобилизации незаконны, но когда закон вступит в законную силу, то вполне законно будет штрафовать.

По поводу того, должен ли оплачивать штраф человек, у которого нет возможности сделать электронный кабинет, юрист говорит следующее:

Это очень широкий вопрос. Скорее всего, должен платить штраф, потому что, во-первых, доказать невозможность создать электронный кабинет сложно. Во-вторых, я думаю, что это такие единичные случаи будут, когда лица будут указывать на такую невозможность. Потому что у нас, в принципе, даже в далеких селах Карпат интернет, по крайней мере спутниковый, имеется. Поэтому, я думаю, что да, будут платить. Если люди, которых привлекают к ответственности, и на которых накладывают обязанность уплатить штраф, будут не соглашаться со штрафом, они будут обращаться в суды и обжаловать.

Пищида утверждает, что если даже военнообязанному не дали повестку лично, то есть ряд обязанностей, которые предусмотрены по закону, в том числе обязанности военнообязанного. Там исчерпывающий перечень обязанностей. Поэтому в случае - повестка не вручена, но обязанность, предусмотренная законом, не выполнена - лицо будет привлечено к ответственности. Здесь не вопрос вручения повестки, или не вручения повестки. Здесь вопрос, в первую очередь, обновления данных для военнообязанных. То есть это не обязательно, что должна появляться - "боевая" повестка. Это вопрос обновления данных.

Учитывая то, что штрафы за уклонение от армии и от обязанностей, прописанных в законодательстве, могут выписываться всем, стоит понимать, какая причина неявки в ТЦК считается уважительной:

Относительно уважительной причины. В принципе, у нас есть случаи, по крайней мере я знаю такие, когда лица приходили в военкомат с повесткой, но их разворачивали из-за того, что от них пахло перегаром или они были в состоянии алкогольного опьянения. Им просто выписывали повестку на другие даты и в принципе к ответственности их не привлекали... Если у военнообязанного будет доказательство того, что он не явился по уважительной причине, например, забрали на "скорой" и госпитализировали в стационар, или какая-то другая причина. Говорить о перечне уважительных оснований, по которым можно не появляться в ТЦК, довольно сложно. Это достаточно индивидуальная штука. В принципе, по нормативным документам если поискать, то он может быть, по крайней мере можно посмотреть практики Верховного Суда. Там неоднократно были перечислены основания. Это в первую очередь касается судебных процессов, но в принципе, можно ссылаться на практику Верховного Суда и говорить, что: вот, Верховный Суд считает это уважительной причиной. У нас, как правило, это - смерть близкого человека, человек попал в больницу, какие-то серьезные проблемы со здоровьем. То есть, это когда лицо не смогло явиться по обстоятельствам, которые от него не зависели.

Также Пищида говорит, что если штрафы за уклонение от мобилизации не будут оплачены, то постановление по привлечению лица к ответственности будет направлено в исполнительную службу, и там уже будут открываться исполнительные производства и взиматься с лица уже в принудительном порядке.

Кроме того, адвокат объяснил, есть ли у ТЦК полномочия выписывать такие штрафы:

Если я не ошибаюсь, то как раз новым законом предусмотрено право, наделяются работники ТЦК правом выписывать сразу постановление. Это так же как у нас у патрульной полиции - за некоторые правонарушения они составляют протокол об административном правонарушении и затем направляют админматериал в суд, а в некоторых случаях сразу составляют постановление. Здесь так же.

В новом законопроекте сказано, что у ТЦК должны быть документы, которые подтверждают наличие нарушения у военнообязанного, но какие именно - не уточняется. Пищида объясняет, что это значит:

К примеру, лицо не явилось по повестке в военкомат. В этом случае военнообязанный должен опровергнуть, скажет: да нет, я пришел, вот смотрите, в журнале о посещении есть моя подпись. Когда приходят в военкомат, то там надо расписываться о явке. В принципе, у нас доказывание как в судебных процессах, так и в любых административных, тех, что не касаются судов, - все основывается на письменных доказательствах, на объяснениях как устных, так и письменных. То есть уже учитывая определенный вид правонарушения, нарушения со стороны военнообязанного, соответствующие доказательства будут предоставляться.

По словам адвоката, в любом случае, новый законопроект Украины на законодательном уровне регулирует все эти моменты, они четко прописаны, поэтому любое постановление подлежит обжалованию и если оно ничем не обосновано, то сложностей его обжалования не будет.

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