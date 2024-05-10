Наступление россиян продолжается по всей линии фронта, отметил эксперт.

Успехи россиян на одном из направлений самые большие, но не полезные, а вот от битвы за Часов Яр зависит как минимум судьба 4-х крупных городов, поэтому его судьба стратегически важна. Так считает ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий. Свое мнение он высказал в эфире Radio NV.

"Наступление россиян продолжается по всей линии фронта. У них есть определенные успехи не только в Донецкой области. Я напомню, что пару дней назад мы потеряли еще одно село, на Купянском направлении на Харьковщине... Основные успехи у россиян в пределах Донецкой области. Конкретно на том направлении, которое называют Авдеевским, хотя это не корректно... давно уже следует называть Покровско-Кураховским. Вот на этом направлении на сегодняшний день у россиян наибольшие успехи. И там они прилагают почти наибольшие усилия. И наибольшие усилия они конечно же прилагают для наступления на Часов Яр", - сказал Дикий.

Он в очередной раз подчеркнул, что именно этот населенный пункт является стратегически важным для всей Донецкой области: "Поэтому за него идут сейчас наиболее ожесточенные бои".

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Он добавил, что россияне по сравнению с 2022 годом улучшили состояние своего войска, вырос уровень подготовки военных.

Как сообщал УНИАН, майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин считает, что сейчас на фронте действительно едва ли не самая угрожающая ситуация с начала полномасштабной войны.

Он отметил, что в 2022 году мы увидели несовременную российскую армию, "чмонь" и недостаточное количество офицеров с боевым опытом. Но сегодня перед нами уже совсем другая армия, потому что враг учится и развивается.

По словам Жорина, Украина потеряла много времени, тянула с мобилизацией, а враг готовился к новому наступлению.

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