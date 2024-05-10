Враги запускали ракеты по материковой части Украины из Крыма, отметил командующий Воздушными силами.

Российские оккупанты в ночь на пятницу, 10 мая, нанесли комбинированный удар по Украине - применили ударные беспилотники типа Shahed-131/136 и зенитные управляемые ракеты С-300/С-400.

Противники из пока еще оккупированного Крыма запустили 10 ударных дронов, а также из Белгородской области выпустили две ракеты, сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram. По его сведениям, ликвидировано 10 беспилотников в пределах Херсонской, Николаевской и Одесской областей.

"В результате боевой работы подразделениями мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожены все 10 ударных БПЛА...", - отметил он.

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Противники уже много раз атаковали украинскую землю беспилотниками и ракетами. В результате атак с воздуха есть много разрушений, пострадавших и жертв. В частности, оккупанты в ночь на 9 мая запустили из Крыма 20 дронов-камикадзе и в Николаевской области попали в Дом культуры.

8 мая утром оккупанты осуществили массированный комбинированный удар по нашему государству - запустили 55 различных ракет и 21 беспилотник-убийцу. По сведениям украинской стороны, есть "прилеты" в энергетические объекты.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Черник предупредил, что россияне в Украине способны прибегнуть к террору, могут использовать химическое оружие, а также устроить диверсии, в том числе на заводах.

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