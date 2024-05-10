РФ потеряла, в частности, еще 47 артиллерийских систем, отметили в ВСУ.

Общие потери РФ на 10 мая 2024 года серьезно возросли - за сутки ликвидировано 980 противников.

По состоянию на пятницу уже "минусовано" 479 710 российских захватчиков, сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины в Telegram. По их сведениям, также оккупанты потеряли немало техники и вооружения.

Какую технику потеряли россияне:

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4 единицы спецтехники;

73 единицы автомобильной техники и автоцистерн;

32 боевые бронированные машины;

5 танков.

За сутки враги также лишились 51 беспилотника оперативно-тактического уровня.

Россия еще потеряла такое вооружение:

47 артиллерийских систем;

4 реактивных системы залпового огня;

2 средства противовоздушной обороны.

В ВСУ добавили, что данные о вражеских потерях уточняются.

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Противники пытаются атаковать украинских воинов на ряде направлений, в частности, горячо возле города Часов Яр (Донецкая область). Украинский военный и политолог Кирилл Сазонов 9 мая сообщил, что враги в течение двух недель активно пытались оккупировать город, однако им это не удалось. По его словам, противник хотел "взять в тиски" Часов Яр с двух сторон.

Защитники Украины наносят России значительные потери в живой силе. Общие потери врага на 9 мая 2024 года составили 478 730 противников. Кроме того, оккупанты потеряли немало "железных птиц" - 349 самолетов и 325 вертолетов.

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