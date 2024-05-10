Она долгое время работает над развитием Михаила.

Жена Виктора Павлика - Екатерина Репяхова - публично рассказывала о задержке речи их общего сына Михаила. Однако ранее точного диагноза никто не называл.

Но на днях блогерша получила вердикт медиков и готова продолжать работать над развитием малыша.

"Наконец мы знаем четкий диагноз сына. Диспраксия. Работаем, верим! Только вперед", - написала Екатерина в Instagram.

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К слову, диспраксия - это неврологическое расстройство, из-за которого наблюдается нарушение произвольных движений ребенка. Также заболевание может влиять на ориентирование в пространстве. Однако сейчас Михаил, которому скоро будет 3 года, ходит на занятия по нейрокоррекции и к логопеду и имеет первые успехи.

Что известно о проблемах с развитием сына Виктора Павлика

Первые тревожные звоночки у сына заметили Виктор и Екатерина еще в 2023 году. По словам звездных родителей, Михаил не всегда реагировал на обращение к нему. Тогда были предположения, что он имеет нарушения слуха. Позже медики настаивали на задержке речи.

Однако некоторые хейтеры осудили Репяхову за плохое воспитание и медленное развитие сына. Девушка получала много слов критики, но эмоционально ответила недоброжелателям в сети. Она подчеркнула, что сын еще всем покажет и сможет преодолеть свою проблему.

Напомним, ранее юморист Владимир Жогло впервые рассказал о неизлечимом диагнозе сына.

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